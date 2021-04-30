Ведущую новостей арестовали после того, как её нашли за рулём машины голой и в отключке
Девушка заявила, что уже извлекла урок из произошедшего.
Ведущую с канала Fox 5 Февен Кифлегиоргис из Лас-Вегаса, США, известную как Февен Кей, арестовали из-за неприглядного инцидента. Девушку нашли рано утром, когда она спала обнажённой в своём "ауди".
От журналистки изрядно пахло спиртным, и она заявила, что не помнит, как добралась до места, где её нашли. При этом Кей отказалась сдавать кровь на наличие алкоголя, пишет New York Post.
Однако красавицу в итоге всё равно обвинили в неосторожном вождении с пренебрежением к безопасности людей или имущества. Девушку обязали выплатить штраф в размере $1000 (≈ 75 тыс. руб.) и посещать автошколу. Февен заявила, что осознала свою оплошность.
Я хочу, чтобы вы знали, что я извлекла из этого урок и буду продолжать учиться
Февен Кифлегиоргис — уроженка Восточной Африки, выросшая в Калифорнии. Девушка изучала журналистику в Университете штата Калифорния в Нортридже и с 2018 года работает на канале Fox 5 в качестве ведущей новостей и репортёра. Также она ведёт страницу в "Инстаграме", где уже 16,6 тысячи подписчиков, которым она нередко показывает свою эффектную фигуру.
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