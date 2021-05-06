Афера века: как русский американец украл из России золото и бриллианты на $180 млн

20 лет назад Мосгорсуд вынес приговор по делу о крупнейшей афере России 90-х. Речь идёт о хищении из хранилищ России тысяч карат алмазов, бриллиантов, а также золота и серебра. Главный фигурант дела — учредитель фирмы Golden ADA Андрей Козленок — был приговорён к шести годам лишения свободы, но вышел досрочно.

Имя Андрея Козленка прогремело в 1995 году в связи с беспрецедентным по масштабам хищением золота и бриллиантов на $180 млн. Как выяснили в Генпрокуратуре, драгметаллы вывозились из России в США в течении трёх лет.

Рождение афериста

Первую аферу Андрей Козленок провернул ещё в 1992 году. В этом ему помогло знакомство с Евгением Бычковым, который тогда возглавлял Роскомдрагмет, — ведомство отвечавшее за сохранность российских драгоценных металлов.

Бычков познакомил начинающего коммерсанта с директором московского завода "Кристалл", который тогда искал выход на международные рынки, представив его руководителем корпорации из США. Это именно то, что нужно было заводу в трудные времена после развала СССР.

Глава Роскомдрагмета России Евгений Бычков (90-е годы). Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин

Козленок пообещал помочь предприятию в продаже ювелирных изделий в Америке за вознаграждение — $1,3 млн. Он потребовал стопроцентную предоплату, но руководство московского завода "Кристалл" это не смутило. В октябре 1992 года он зарегистрировал Golden ADA Inc. в Сан-Франциско в Калифорнии.

Стороны заключили контракт, по которому Golden ADA Inc. обязалась перевезти драгоценности из России, арендовать помещения и сейфы, организовать охрану, страховку, оплатить транспортные расходы и пошлины, найти рынок сбыта и прорекламировать товар. На деле Козленок никак не помог московскому заводу с продажей драгоценностей. Зато своё вознаграждение он получил сполна.

Ставки растут

Видимо, ободрённый успехом от первой аферы Козленок решил действовать в других масштабах. Он рассказал главе Роскомдрагмета Евгению Бычкову, что якобы может "выбить" для его ведомства кредит в американском Bank of America на $500 миллионов. Для этого, по его словам, нужно только отправить из России в США драгоценности на общую сумму $94,6 млн, чтобы они стали залогом по кредиту.

В Роскомдрагмете снарядили для отправки в Америку бриллиантов на 25,6 тысячи каратов, золото весом 40,7 килограмма, 5 тысяч 75 килограммов золотых монет, 0,7 кг серебряных монет и 416 кг бытового серебра.

Здание Гохрана РФ в Москве, 1997 год. Фото © ТАСС / Людмила Пахомова

Предполагалось, что Golden ADA разместит драгоценности в банке, но вместо этого их продали. Лишь небольшую часть вырученных денег коммерсант отправил в Россию. Основную часть Козленок оставил себе.

Удивительно, но меньше чем через год, в феврале 1994-го, аферисту снова удалось договориться с Роскомдрагметом о масштабной сделке по продаже российских драгоценных металлов. На этот раз Роскомдрагмет отгрузил в США алмазы на $88 млн. Golden ADA продала камни, но на этот раз Козленок вообще ничего не вернул российским партнёрам.

Хищения в Роскомдрагмете скрывали до 1995 года, пока Генпрокуратура не возбудила уголовное дело. Общий ущерб оценили в $180 млн.

Когда запахло жареным, Козленок с подельниками продали фирму и скрылись по поддельным греческим и доминиканским паспортам. Сначала беглец всплыл в Бельгии, где его задержали за использование поддельных документов и нарушение паспортного режима. Бельгия отказала российской Генпрокуратуре в выдаче Козленка, сославшись на отсутствие договора между странами. Но позднее афериста задержали уже в Греции, откуда экстрадировали в Россию.

Вина государевых людей

Фото © ТАСС

Имена российских чиновников в уголовном деле поначалу не фигурировали. Только в июне 1996 года президент России Борис Ельцин объявил о привлечении к ответственности председателя Роскомдрагмета Евгения Бычкова. Вслед за ним взяли и начальника финансово-бюджетного отдела Правительства России Игоря Московских. Обоих впоследствии признали виновными в злоупотреблении служебным положением, вызвавшем тяжкие последствия для страны, и приговорили к пяти с половиной и трём годам лишения свободы соответственно, но тут же амнистировали.

По уголовному делу допрашивали даже вице-премьера, министра финансов РФ Бориса Фёдорова. По версии следствия, Бычков и Московских ввели его в заблуждение и получили от него поручение, в котором тот согласился рассмотреть вопрос о выдаче из Гохрана РФ Роскомдрагмету золота и алмазов на сумму около $100 миллионов, которые впоследствии были вывезены в США и расхищены.

Андрей Козленок (справа) и Николай Фёдоров. Фото © ТАСС / Константин Крымский

Самого Андрея Козленка 17 мая 2001 года Мосгорсуд приговорил к шести годам лишения свободы. Его признали виновным в мошенничестве и незаконном приобретении оружия. Правда, в декабре того же года Верховный суд России смягчил приговор до четырёх лет заключения. Козленок вышел на свободу уже 8 января 2002 года.

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