"Молодцы китайцы": Астрофизик Владимир Сурдин — о падающей ракете и китайской орбитальной станции
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Тяжёлый носитель сошёл с орбиты и начал неуправляемое падение после того, как успешно выполнил важную для Китая миссию — доставил в космос первый базовый модуль.
Как падает китайская ракета
Казалось бы, что тут особенного? За столько лет пора бы и привыкнуть. Практически с самого начала космической эры на Землю регулярно — по несколько десятков в год — падают всевозможные ракетные ступени и аппараты. В основном это те, что выполнили свою миссию и больше не нужны. Но есть и такие, которые были неудачно запущены. Посреди Тихого океана, на четырёхкилометровой глубине, в тысячах километров от любого континента есть даже целое кладбище космических кораблей. Это место известно как "точка Немо". Когда рассчитывают сход какого-то аппарата с орбиты, то стараются "целиться" именно туда. Там покоятся останки станции "Мир". Там лежат космические грузовики "Прогресс". Там можно найти даже несколько ракет SpaceX.
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То есть это достаточно широко известный факт, что далеко не всё сгорает в атмосфере и что множество крупных фрагментов обрушиваются на Землю.
Так почему сейчас по всему миру говорят о падающей "Чанчжэн-5"? Можно предположить, что играет роль её внушительный вес — порядка 20 тонн. Но самое главное — никто из учёных или военных не обещал, что китайский "Великий поход – 5" летит именно к "точке Немо". Более того, в США объявили, что предсказать место падения ракеты в принципе невозможно, поскольку она летит со скоростью почти 30 тысяч километров в час. В Гарвардском университете подсчитали, что обломки ракеты достигнут поверхности планеты 8–10 мая, и за эти два дня они вполне могут обогнуть земной шар 30 раз. В "Роскосмосе" между тем категорически уверяют, что на головы россиян всё это точно не повалится: ракета должна упасть значительно южнее. Известный астрофизик, старший научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин тоже не видит никаких причин тревожиться из-за "Чанчжэн-5".
— Я думаю, это совершенно безопасное дело. Более того, это был бы чудесный сувенир, потому что, падая, ракета рассыпается на части. Я напомню: много лет назад один замечательный астрономический спутник, гамма-обсерватория — тяжёлая, многотонная — упала на Австралию. Так вот до сих пор австралийские аборигены собирают кусочки и продают их туристам. По-моему, они продали уже намного больше, чем упало из космоса, — рассказал кандидат физико-математических наук в интервью Лайфу.
Гармония неба и земли
Ракету "Великий поход – 5" запустили 29 апреля 2021 года для вывода на орбиту первого модуля китайской орбитальной станции. Модуль называется "Тяньхэ", что переводится как "гармония неба и земли", и сейчас он вполне гармонично занимает своё рабочее место на высоте 370 километров над Землёй. Это почти уровень орбиты МКС. Кстати, будущую станцию часто называют мини-версией Международной космической, а ещё чаще сравнивают со станцией "Мир" — во многом потому, что "Тяньхэ" похож на базовый блок "Мира", а если копнуть ещё глубже — на советские станции "Салют". Спрашивается, для чего понадобилась станция небольшая, но своя?
— Китайцам уже никто не нужен, им не нужно сотрудничество. Они хотят доказать, что ведущая мировая держава сегодня — это они. Население Китая — это почти треть мирового населения. У них много аккуратных рабочих, у них много талантливых инженеров. Они впитали в себя интеллект всего развитого человечества и могут этим пользоваться. И зачем им сотрудничество? — вопрошает Владимир Сурдин.
Cхема модуля "Тяньхэ". Фото © Wikipedia
Крайняя слева округлая часть — это узловой отсек. Сюда будут пристыковываться следующие модули, а именно "Вэньтянь" ("Вопрошание к небу") и "Мэньтянь" ("Мечта о небе" или "Небо мечты"). Их планируется запустить в июне и августе 2022 года соответственно. Каждый из них сначала присоединится к переднему узлу, а затем перестыкуется к одному из боковых. У модулей для этого есть специальные короткие руки-манипуляторы, которые будут цепляться за специальные "гнёзда" на "Тяньхэ". В итоге получится конструкция в виде буквы Т с полезной площадью в 110 кубических метров. Это втрое с лишним меньше, чем у МКС (388 кубических метров).
В 2024–2025 годах неподалёку от станции планируют расположить космическую обсерваторию "Сюньтянь" ("Обозрение неба") с телескопом двухметрового диаметра. Она будет работать отдельно и лишь время от времени пристыковываться к станции для ремонта или профилактики.
Для полного развёртывания станции предстоит провести ещё 11 запусков, но "Тяньхэ" не обязательно дожидаться остальных звеньев этой цепи, чтобы начать работу. Уже в июне 2021 года на базовый модуль планируют доставить троих тайконавтов, и, судя по опубликованным телерепортажам, они там смогут довольно комфортно расположиться. Жилая зона находится в том отсеке, что посередине — сразу после узлового.
А самая крупная часть модуля — это рабочая зона с многочисленной исследовательской аппаратурой, и там же расположен командный мостик — центр управления. По большому счёту два других модуля лишь отчасти дублируют функции "Тяньхэ", то есть подстраховывают, и добавляют пространства для научных экспериментов. Впрочем, на "Вэньтянь" есть аварийное убежище и место под склад полезных грузов. А ещё он может разворачивать к Солнцу батареи и тем самым повышать их эффективность.
— Молодцы китайцы, в космосе они будут в равноправном, а может быть, даже в лидирующем положении скоро окажутся. Их много. Кстати, сегодня в Китае космодромов больше, чем в России и США вместе взятых. Кажется, они уже пять или шесть космодромов построили функционирующих, — отметил астрофизик.
Меж тем к идее Российской орбитальной станции учёный отнёсся скептически. Напомним, в РКК "Энергия" в конце апреля 2021 года представили обновлённую версию проекта РОСС, а в "Роскосмосе" заявили о планах подготовки базового модуля (НЭМ) к запуску в 2025-м. Ранее стало известно, что Россия в 2025 году намерена выйти из проекта МКС.
— Мы начинаем разрывать свои связи с Европой, с США в космонавтике, мне кажется, это большая ошибка, мы очень хорошо умели и до сих пор умеем вместе работать, у нас прекрасные ракеты, у Европы прекрасная электроника, в Штатах — и то и другое, но очень дорого стоит, а мы можем делать не хуже, но дешевле. В общем, такая кооперация была вполне работоспособной, и МКС это доказывает. Так что Китай Китаем, а нам надо продолжать дружить. Вместе мы можем многое, а перессорившись, мы безусловно уступим Китаю лидирующие позиции во всех технологических направлениях, — уверен Владимир Сурдин.
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