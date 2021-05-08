"Молодцы китайцы": Астрофизик Владимир Сурдин — о падающей ракете и китайской орбитальной станции

Тяжёлый носитель сошёл с орбиты и начал неуправляемое падение после того, как успешно выполнил важную для Китая миссию — доставил в космос первый базовый модуль.

Как падает китайская ракета

Казалось бы, что тут особенного? За столько лет пора бы и привыкнуть. Практически с самого начала космической эры на Землю регулярно — по несколько десятков в год — падают всевозможные ракетные ступени и аппараты. В основном это те, что выполнили свою миссию и больше не нужны. Но есть и такие, которые были неудачно запущены. Посреди Тихого океана, на четырёхкилометровой глубине, в тысячах километров от любого континента есть даже целое кладбище космических кораблей. Это место известно как "точка Немо". Когда рассчитывают сход какого-то аппарата с орбиты, то стараются "целиться" именно туда. Там покоятся останки станции "Мир". Там лежат космические грузовики "Прогресс". Там можно найти даже несколько ракет SpaceX.

То есть это достаточно широко известный факт, что далеко не всё сгорает в атмосфере и что множество крупных фрагментов обрушиваются на Землю.

Так почему сейчас по всему миру говорят о падающей "Чанчжэн-5"? Можно предположить, что играет роль её внушительный вес — порядка 20 тонн. Но самое главное — никто из учёных или военных не обещал, что китайский "Великий поход – 5" летит именно к "точке Немо". Более того, в США объявили, что предсказать место падения ракеты в принципе невозможно, поскольку она летит со скоростью почти 30 тысяч километров в час. В Гарвардском университете подсчитали, что обломки ракеты достигнут поверхности планеты 8–10 мая, и за эти два дня они вполне могут обогнуть земной шар 30 раз. В "Роскосмосе" между тем категорически уверяют, что на головы россиян всё это точно не повалится: ракета должна упасть значительно южнее. Известный астрофизик, старший научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин тоже не видит никаких причин тревожиться из-за "Чанчжэн-5".

— Я думаю, это совершенно безопасное дело. Более того, это был бы чудесный сувенир, потому что, падая, ракета рассыпается на части. Я напомню: много лет назад один замечательный астрономический спутник, гамма-обсерватория — тяжёлая, многотонная — упала на Австралию. Так вот до сих пор австралийские аборигены собирают кусочки и продают их туристам. По-моему, они продали уже намного больше, чем упало из космоса, — рассказал кандидат физико-математических наук в интервью Лайфу.

Гармония неба и земли

Ракету "Великий поход – 5" запустили 29 апреля 2021 года для вывода на орбиту первого модуля китайской орбитальной станции. Модуль называется "Тяньхэ", что переводится как "гармония неба и земли", и сейчас он вполне гармонично занимает своё рабочее место на высоте 370 километров над Землёй. Это почти уровень орбиты МКС. Кстати, будущую станцию часто называют мини-версией Международной космической, а ещё чаще сравнивают со станцией "Мир" — во многом потому, что "Тяньхэ" похож на базовый блок "Мира", а если копнуть ещё глубже — на советские станции "Салют". Спрашивается, для чего понадобилась станция небольшая, но своя?

— Китайцам уже никто не нужен, им не нужно сотрудничество. Они хотят доказать, что ведущая мировая держава сегодня — это они. Население Китая — это почти треть мирового населения. У них много аккуратных рабочих, у них много талантливых инженеров. Они впитали в себя интеллект всего развитого человечества и могут этим пользоваться. И зачем им сотрудничество? — вопрошает Владимир Сурдин.

Cхема модуля "Тяньхэ". Фото © Wikipedia

Крайняя слева округлая часть — это узловой отсек. Сюда будут пристыковываться следующие модули, а именно "Вэньтянь" ("Вопрошание к небу") и "Мэньтянь" ("Мечта о небе" или "Небо мечты"). Их планируется запустить в июне и августе 2022 года соответственно. Каждый из них сначала присоединится к переднему узлу, а затем перестыкуется к одному из боковых. У модулей для этого есть специальные короткие руки-манипуляторы, которые будут цепляться за специальные "гнёзда" на "Тяньхэ". В итоге получится конструкция в виде буквы Т с полезной площадью в 110 кубических метров. Это втрое с лишним меньше, чем у МКС (388 кубических метров).

В 2024–2025 годах неподалёку от станции планируют расположить космическую обсерваторию "Сюньтянь" ("Обозрение неба") с телескопом двухметрового диаметра. Она будет работать отдельно и лишь время от времени пристыковываться к станции для ремонта или профилактики.

Для полного развёртывания станции предстоит провести ещё 11 запусков, но "Тяньхэ" не обязательно дожидаться остальных звеньев этой цепи, чтобы начать работу. Уже в июне 2021 года на базовый модуль планируют доставить троих тайконавтов, и, судя по опубликованным телерепортажам, они там смогут довольно комфортно расположиться. Жилая зона находится в том отсеке, что посередине — сразу после узлового.

А самая крупная часть модуля — это рабочая зона с многочисленной исследовательской аппаратурой, и там же расположен командный мостик — центр управления. По большому счёту два других модуля лишь отчасти дублируют функции "Тяньхэ", то есть подстраховывают, и добавляют пространства для научных экспериментов. Впрочем, на "Вэньтянь" есть аварийное убежище и место под склад полезных грузов. А ещё он может разворачивать к Солнцу батареи и тем самым повышать их эффективность.

— Молодцы китайцы, в космосе они будут в равноправном, а может быть, даже в лидирующем положении скоро окажутся. Их много. Кстати, сегодня в Китае космодромов больше, чем в России и США вместе взятых. Кажется, они уже пять или шесть космодромов построили функционирующих, — отметил астрофизик.

Меж тем к идее Российской орбитальной станции учёный отнёсся скептически. Напомним, в РКК "Энергия" в конце апреля 2021 года представили обновлённую версию проекта РОСС, а в "Роскосмосе" заявили о планах подготовки базового модуля (НЭМ) к запуску в 2025-м. Ранее стало известно, что Россия в 2025 году намерена выйти из проекта МКС.

— Мы начинаем разрывать свои связи с Европой, с США в космонавтике, мне кажется, это большая ошибка, мы очень хорошо умели и до сих пор умеем вместе работать, у нас прекрасные ракеты, у Европы прекрасная электроника, в Штатах — и то и другое, но очень дорого стоит, а мы можем делать не хуже, но дешевле. В общем, такая кооперация была вполне работоспособной, и МКС это доказывает. Так что Китай Китаем, а нам надо продолжать дружить. Вместе мы можем многое, а перессорившись, мы безусловно уступим Китаю лидирующие позиции во всех технологических направлениях, — уверен Владимир Сурдин.

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