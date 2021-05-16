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Регион
Опубликовано 16 мая 2021, 10:00
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Хозяйка сняла на видео позор своей собаки, которая придумала самый глупый способ, чтобы достать мяч

Владелица решила, что забавную оплошность её озорной собаки должны видеть все, и не ошиблась в расчётах.

Пользовательница из Кореи с ником gamjamypotato выкладывает в "Тиктоке" видео с любимой питомицей по кличке Гамджа, что означает Картошка. Недавно хозяйка поделилась видео, которое особенно понравилось пользователям.

Видео © TikTok/gamjamypotato

На кадрах ролика Картошка пытается достать свой мяч, который закатился под столик. И вместо того чтобы просто схватить игрушку, которая находится в свободном доступе, собака решает усложнить задачу. Хвостатая просовывает нос в маленькое отверстие в мебели, а после неудачных попыток запускает туда лапу, но всё тщетно. "То, что золотистые ретриверы умные, это стереотип", — иронично подписала владелица.

Скриншот © TikTok/gamjamypotato

Скриншот © TikTok/gamjamypotato

Забавный ролик набрал более 706 тысяч просмотров, вызвав широкие улыбки у зрителей. При этом пользователи поспешили на защиту хвостатой красавицы и заявили, что она просто не ищет лёгких путей.

Это просто была разминка

lawrenceb473

Фото © Instagram/gamjamypotato

Фото © Instagram/gamjamypotato

Считается, что интеллект питомца соответствует интеллекту хозяина

josephcloutier1

Им просто нравится бросать вызов самим себе

haui8387

Кого волнует ум, когда ты такая красавица

bogdi2005

Кошка заметила парня в кафе и применила всё своё очарование, чтобы у него поселиться — милое видео
Кошка заметила парня в кафе и применила всё своё очарование, чтобы у него поселиться — милое видео
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Скриншот © TikTok/gamjamypotato

Алина Гостева
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