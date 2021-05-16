Хозяйка сняла на видео позор своей собаки, которая придумала самый глупый способ, чтобы достать мяч
Владелица решила, что забавную оплошность её озорной собаки должны видеть все, и не ошиблась в расчётах.
Пользовательница из Кореи с ником gamjamypotato выкладывает в "Тиктоке" видео с любимой питомицей по кличке Гамджа, что означает Картошка. Недавно хозяйка поделилась видео, которое особенно понравилось пользователям.
Видео © TikTok/gamjamypotato
На кадрах ролика Картошка пытается достать свой мяч, который закатился под столик. И вместо того чтобы просто схватить игрушку, которая находится в свободном доступе, собака решает усложнить задачу. Хвостатая просовывает нос в маленькое отверстие в мебели, а после неудачных попыток запускает туда лапу, но всё тщетно. "То, что золотистые ретриверы умные, это стереотип", — иронично подписала владелица.
Забавный ролик набрал более 706 тысяч просмотров, вызвав широкие улыбки у зрителей. При этом пользователи поспешили на защиту хвостатой красавицы и заявили, что она просто не ищет лёгких путей.
Это просто была разминка
Фото © Instagram/gamjamypotato
Считается, что интеллект питомца соответствует интеллекту хозяина
Им просто нравится бросать вызов самим себе
Кого волнует ум, когда ты такая красавица