Хозяйка сняла на видео позор своей собаки, которая придумала самый глупый способ, чтобы достать мяч

Пользовательница из Кореи с ником gamjamypotato выкладывает в "Тиктоке" видео с любимой питомицей по кличке Гамджа, что означает Картошка. Недавно хозяйка поделилась видео, которое особенно понравилось пользователям.

Видео © TikTok/gamjamypotato

На кадрах ролика Картошка пытается достать свой мяч, который закатился под столик. И вместо того чтобы просто схватить игрушку, которая находится в свободном доступе, собака решает усложнить задачу. Хвостатая просовывает нос в маленькое отверстие в мебели, а после неудачных попыток запускает туда лапу, но всё тщетно. "То, что золотистые ретриверы умные, это стереотип", — иронично подписала владелица.

Скриншот © TikTok/gamjamypotato

Забавный ролик набрал более 706 тысяч просмотров, вызвав широкие улыбки у зрителей. При этом пользователи поспешили на защиту хвостатой красавицы и заявили, что она просто не ищет лёгких путей.

Это просто была разминка lawrenceb473

Фото © Instagram/gamjamypotato

Считается, что интеллект питомца соответствует интеллекту хозяина josephcloutier1

Им просто нравится бросать вызов самим себе haui8387