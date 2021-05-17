Блогершу зарезал брат за то, что она показывала своё лицо в TikTok, и никто не стал его наказывать
Пользователи Сети узнали об ужасающей истории убийства 19-летней девушки из Саудовской Аравии и теперь планируют засадить убийцу в тюрьму.
Хадиль Альхарити, как и большая часть молодого поколения, недавно зарегистрировалась в "Тиктоке". Ролики, которые публиковала девушка, были самыми обычными — она подпевала песням и позировала под популярные треки. В западном мире такое хобби может разве что вызвать непонимание родителей. Хадиль же поплатилась за него жизнью. Ей было 19 лет.
Кадры из видео © Twitter / DrTalebJawad
Дело в том, что Хадиль жила в Саудовской Аравии и её семья, как и большинство населения страны, была крайне религиозной. То, что девушка показывала своё лицо в соцсетях, никак не сочеталось с правилами ислама. По сообщениям, именно из-за злополучных видео девушке нанёс шесть ножевых ранений её родной брат.
Так называемое "убийство чести" сошло ему с рук. Родители не только сняли все обвинения с сына, но и пытаются теперь сделать всё возможное, чтобы стереть любой след убитой дочери в соцсетях, пишет Daily Dot.
Так, тикток-профиль jezeel.56, в котором девушка до смерти публиковала свои ролики, был полностью очищен и обезличен. Теперь в нём регулярно публикуются видео религиозного содержания. Пользователи соцсетей с несправедливостью мириться не собираются. Они знают, что убийца сейчас спокойно живёт на свободе, и надеются исправить это недоразумение. Сейчас в Twitter и TikTok расходится хештег #ПравосудиеДляХадиль (#justiceforhadil).
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