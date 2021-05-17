Блогершу зарезал брат за то, что она показывала своё лицо в TikTok, и никто не стал его наказывать

Пользователи Сети узнали об ужасающей истории убийства 19-летней девушки из Саудовской Аравии и теперь планируют засадить убийцу в тюрьму.