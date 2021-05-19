Полиция раскрыла обман блогерши, которая кичилась своим богатством, и теперь ей грозит 20 лет тюрьмы

Блогерша Даниэлль Миллер из Флориды, США, смогла завоевать сердца 34 тыс. фанатов в "Инстаграме", показывая им свою шикарную жизнь. Девушка демонстрировала брендовые вещи и дорогие машины, а также часто выкладывала фото из роскошных отелей по всей стране. Однако недавно её арестовали по подозрению в мошенничестве и краже крупной суммы.

Фото © Instagram / killadmilla

По имеющимся доказательствам выяснилось, что Даниэлль получила доступ к чужим водительским правам и, имея их, она украла у этого человека личность. На чужое имя она завела банковский счёт и открыла бизнес, в интересах которого и приняла участие в государственной программе помощи малому бизнесу. Для этого нужно было предоставить документы, и после их рассмотрения владельцу дела выдавалась определённая сумма для сохранения его бизнеса во время пандемии.

Фото © Instagram / killadmilla

Так Даниэлль получила более 100 тыс. долларов (около 7,3 млн рублей), которые и потратила на свою роскошную жизнь. Блогерша летала по стране на частном самолёте и останавливалась в отелях, номер в одном из которых стоит 5,5 тыс. (405,5 тыс. рублей), пишет Unilad.

Фото © Instagram / killadmilla