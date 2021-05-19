Полиция раскрыла обман блогерши, которая кичилась своим богатством, и теперь ей грозит 20 лет тюрьмы
Даниэлль хвасталась в "Инстаграме" роскошными отелями и яхтами, путешествуя по всей стране на чужие деньги.
Блогерша Даниэлль Миллер из Флориды, США, смогла завоевать сердца 34 тыс. фанатов в "Инстаграме", показывая им свою шикарную жизнь. Девушка демонстрировала брендовые вещи и дорогие машины, а также часто выкладывала фото из роскошных отелей по всей стране. Однако недавно её арестовали по подозрению в мошенничестве и краже крупной суммы.
По имеющимся доказательствам выяснилось, что Даниэлль получила доступ к чужим водительским правам и, имея их, она украла у этого человека личность. На чужое имя она завела банковский счёт и открыла бизнес, в интересах которого и приняла участие в государственной программе помощи малому бизнесу. Для этого нужно было предоставить документы, и после их рассмотрения владельцу дела выдавалась определённая сумма для сохранения его бизнеса во время пандемии.
Так Даниэлль получила более 100 тыс. долларов (около 7,3 млн рублей), которые и потратила на свою роскошную жизнь. Блогерша летала по стране на частном самолёте и останавливалась в отелях, номер в одном из которых стоит 5,5 тыс. (405,5 тыс. рублей), пишет Unilad.
Позже правоохранители обнаружили, что этой схемой девушка планировала воспользоваться не раз — у неё уже оказался доступ к нескольким чужим водительским правам, с помощью которых она подала заявки на 900 тыс. долларов (более 66,3 млн рублей). Если её вина подтвердится полностью, то девушка окажется за решёткой на 20 лет, после этого три года за ней будут тщательно следить на свободе, а она будет вынуждена выплатить 250 тыс. (18,4 млн рублей).
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