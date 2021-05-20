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В Сеть попало видео, как доцент питерского вуза развлекается в гей-клубе, целуя обнажившегося парня

Такой неоднозначный досуг предполагаемого преподавателя оценили не все.

20 мая, 10:20

Скриншот © Telegram/"Мышеловка"

В Сети набирает популярность ролик из гей-клуба, где якобы разглядели Кирилла Кожурина, который может похвастаться внушительным списком заслуг, пишет телеграм-канал "Бушующий мир". Так, он — доцент кафедры философии РГПУ, писатель, поэт, переводчик и член российского совета Древлеправославной поморской церкви — религиозной организации староверов.

Видео © Telegram/"Мышеловка"

На кадрах видео солидный бородатый мужчина веселится в обществе молодого парня, которого он держит на руках. В какой-то момент юноша, танцуя, поднимает рубашку, а воспользовавшийся моментом доцент внезапно целует его в живот.

Скриншот © Telegram/"Мышеловка"

Скриншот © Telegram/"Мышеловка"

После случившегося парень высвободился из рук напористого бородатого спутника. И в Сети уже поспешили обвинить похожего на Кожурина мужчину в домогательствах.

Фото © Facebook / Кирилл Кожурин

Фото © Facebook / Кирилл Кожурин

Отец, мать и брат Кирилла Кожурина тоже носили разные учёные степени в области философии. А дед доцента был духовным наставником Пружинской старообрядческой общины.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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