Мать двоих детей спала с 15-летним сыном знакомых, пока те утешали её из-за проблем с бойфрендом

Лора стала писать мальчику интимные сообщения в "Фейсбуке", расспрашивая его о сексуальных предпочтениях и рассказывая подробности своей половой жизни. Затем женщина заманила подростка к себе домой, чтобы "посмотреть на котят". Вскоре родители заметили, что сын стал агрессивным, забросил учебу и всё время где-то пропадал. Как позже выяснилось, всё свободное время школьник проводил у их 26-летней подруги.

Фото © Facebook / Laura Bardsley

Запретный роман длился четыре месяца. За это время совратительница успела вступить с мальчиком в интимную связь не менее 15 раз и заваливала его любовными письмами. А когда мама подростка наконец заметила эти развратные послания, Лора подговорила его сменить имя и фото в соцсетях, чтобы замести следы.