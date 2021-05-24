Мать двоих детей спала с 15-летним сыном знакомых, пока те утешали её из-за проблем с бойфрендом
Во время карантина у 26-летней матери двоих детей Лоры Бардсли из Манчестера, Англия, возникли проблемы с бойфрендом. И её знакомые оказали ей сильную поддержку в этот нелёгкий период. Однако женщине этого оказалось мало, и она вдруг воспылала страстью к их 15-летнему сыну.
Лора стала писать мальчику интимные сообщения в "Фейсбуке", расспрашивая его о сексуальных предпочтениях и рассказывая подробности своей половой жизни. Затем женщина заманила подростка к себе домой, чтобы "посмотреть на котят". Вскоре родители заметили, что сын стал агрессивным, забросил учебу и всё время где-то пропадал. Как позже выяснилось, всё свободное время школьник проводил у их 26-летней подруги.
Запретный роман длился четыре месяца. За это время совратительница успела вступить с мальчиком в интимную связь не менее 15 раз и заваливала его любовными письмами. А когда мама подростка наконец заметила эти развратные послания, Лора подговорила его сменить имя и фото в соцсетях, чтобы замести следы.
В итоге совратительницу задержали полицейские и запретили ей контактировать с мальчиком, пишет The Sun. Но, когда преступницу выпустили под залог, она атаковала школьника в соцсетях с новой силой. Женщина создавала фейковые аккаунты и использовала разные номера, чтобы писать и звонить ему и его новой девушке, заявляя, что любит подростка и ревнует. Лору снова взяли под стражу и вскоре приговорили к шести годам в тюрьме. "Мне противно, и я ненавижу себя. Этого не должно было случиться. Я разрушила их жизни", — заявила она в суде.
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