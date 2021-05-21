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Дедушка 15 лет прожил в доме с трупом грабителя, скрывая его запах 70 освежителями воздуха

Тело парня обнаружили уборщики, когда спустя год после смерти пенсионера появились в его доме, чтобы очистить помещение для продажи.

21 мая, 10:02

Фото © Twitter / NzuchiTimes USA и Danny Aarons

В доме 60-летнего Брюса Робертса из Сиднея, Австралия, можно найти множество странных вещей, которые тот тщательно собирал годами. Но одна всё же выбивалась из общей картины — тело молодого человека. Это был 39-летний Шейн Снеллман, который пропал в 2002 году, как только вышел из тюрьмы. Родственники парня искали его 15 лет, но безуспешно, пишет The Sun.

Фото © Twitter / NzuchiTimes USA

Фото © Twitter / NzuchiTimes USA

Срок Шейн получил за хранение и распространение наркотиков и, выйдя на свободу, очень нуждался в деньгах, ведь свою зависимость он так и не смог побороть. Поэтому он решил пробраться в дом Брюса, который был знаменит своей коллекцией различного хлама. Однако дедушка такое терпеть не стал и застрелил грабителя из ружья. О случившемся он решил не сообщать полиции и спрятал труп в одной из комнат.

Фото © Danny Aarons

Фото © Danny Aarons

Брюс посадил Шейна в кресло и разложил 70 освежителей воздуха, чтобы спрятать запах разлагающегося тела. Так вместе они провели 15 лет, пока дедушка не умер от остановки сердца. Он долгое время испытывал проблемы со здоровьем, но к врачам обращаться не хотел, что и привело к печальному финалу.

Фото © Google Maps

Фото © Google Maps

Спустя год после смерти дедушки его дом было решено очистить от мусора и продать, поэтому туда была вызвана клининговая служба. Её работники и обнаружили труп Шейна. Парня опознали по татуировкам и отпечаткам пальцев.

Певец разбился насмерть через две недели после свадьбы, пытаясь спрятаться с любовницей на балконе

Певец разбился насмерть через две недели после свадьбы, пытаясь спрятаться с любовницей на балконе

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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