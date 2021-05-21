"Чувствую ту же боль": Леди Гага раскрыла подробности об изнасиловании, после которого забеременела
Артистка ранее уже говорила, что подверглась насилию, но теперь решила рассказать об этом подробно. Она никогда не упоминала имени продюсера, боясь увидеть его снова. После пережитого у Гаги развилось посттравматическое стрессовое расстройство.
Леди Гага рассказала о страшных событиях в своей жизни в рамках многосерийного документального фильма принца Гарри и телеведущей Опры Уинфри The Me You Can't See ("Я, которого вы не видите"), пишет Daily Mail. 35-летняя обладательница "Оскара" призналась, что в 19 лет её изнасиловал продюсер. По словам певицы, во время нападения она потеряла сознание.
Продюсер сказал мне: "Снимай одежду". Я сказала: "Нет". Я ушла, но они заявили, что собираются сжечь всю мою музыку. И не остановились. Они продолжали меня просить, а я просто замерла и... даже не помню
Насильник несколько месяцев держал девушку запертой в студии, жестоко обращаясь с ней. А потом беременной "бросил её на углу". По словам артистки, она много недель испытывала не только эмоциональную и физическую боль, которая живёт в ней до сих пор. Певица задумывалась о суициде и наносила себе повреждения, думая, что так облегчит свои страдания, но ей становилось только хуже.
У меня был нервный срыв, и два года я не была сама собой. Я чувствовала ту же боль, что и после изнасилования. У меня было так много обследований, на которых ничего не находили. Но тело помнит
Леди Гага отметила, что решилась на свою исповедь не потому, что ждёт жалости к себе. По словам певицы, она просто хотела рассказать свою историю, чтобы помочь другим.
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