"Чувствую ту же боль": Леди Гага раскрыла подробности об изнасиловании, после которого забеременела

Леди Гага рассказала о страшных событиях в своей жизни в рамках многосерийного документального фильма принца Гарри и телеведущей Опры Уинфри The Me You Can't See ("Я, которого вы не видите"), пишет Daily Mail. 35-летняя обладательница "Оскара" призналась, что в 19 лет её изнасиловал продюсер. По словам певицы, во время нападения она потеряла сознание.

Фото © Instagram / ladygaga

Продюсер сказал мне: "Снимай одежду". Я сказала: "Нет". Я ушла, но они заявили, что собираются сжечь всю мою музыку. И не остановились. Они продолжали меня просить, а я просто замерла и... даже не помню Леди Гага

Фото © Instagram / ladygaga

Насильник несколько месяцев держал девушку запертой в студии, жестоко обращаясь с ней. А потом беременной "бросил её на углу". По словам артистки, она много недель испытывала не только эмоциональную и физическую боль, которая живёт в ней до сих пор. Певица задумывалась о суициде и наносила себе повреждения, думая, что так облегчит свои страдания, но ей становилось только хуже.

У меня был нервный срыв, и два года я не была сама собой. Я чувствовала ту же боль, что и после изнасилования. У меня было так много обследований, на которых ничего не находили. Но тело помнит Леди Гага

Фото © Instagram / ladygaga