"Чувствую ту же боль": Леди Гага раскрыла подробности об изнасиловании, после которого забеременела

Леди Гага рассказала о страшных событиях в своей жизни в рамках многосерийного документального фильма принца Гарри и телеведущей Опры Уинфри The Me You Can't See ("Я, которого вы не видите"), пишет Daily Mail. 35-летняя обладательница "Оскара" призналась, что в 19 лет её изнасиловал продюсер. По словам певицы, во время нападения она потеряла сознание.