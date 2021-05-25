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Труп пропавшего без вести мужчины нашли внутри статуи динозавра, и его смерть поразила даже полицию

В прошлую субботу по району Санта-Колома-де-Граманет в Барселоне гулял мужчина с сыном. В один момент отец почувствовал запах разложения. Смрад исходил из старой скульптуры динозавра, сделанной из папье-маше. Заглянув вовнутрь прохудившегося стегозавра, испанец заметил человеческое тело в крайне неестественной позе.

25 мая, 08:01

Фото © Twitter / elmirallnet

На место происшествия вскоре приехали наряд полиции и три пожарные бригады. Достать труп оказалось легко — стоило отрезать ногу развалившемуся динозавру, как трёхметровая конструкция из арматуры и папье-маше тут же освободила тело жертвы, которое начало разлагаться совсем недавно.

Фото © Twitter / elmirallnet

Фото © Twitter / elmirallnet

Никаких следов борьбы полицейские не обнаружили, поэтому предположили, что мужчина в стегозавре — бездомный, который решил переночевать и скончался "по естественным причинам". Но совсем скоро выяснилось, что ситуация намного мрачнее. Оказалось, что тело принадлежит 39-летнему местному, чьи родственники буквально за несколько часов до находки обратились в полицию с заявлением о пропаже человека. Следствию пришлось разрабатывать новую версию трагедии. То, к чему они пришли, пугает до чёртиков.

Фото © Twitter / elmirallnet

Фото © Twitter / elmirallnet

По всей видимости, мужчина случайно уронил в динозавра телефон, полез его доставать, но потерял равновесие и в итоге сам провалился внутрь конструкции, которая стала для него мышеловкой. Испанец застрял вниз головой, и на его крики о помощи так никто и не пришёл. Неизвестно, сколько жертва промучилась в такой позе, но экспертиза ответит на все вопросы опустошённой семьи, пишет Euro Weekly News.

Труп умершей при загадочных обстоятельствах актрисы нашли в квартире, которая была заперта изнутри

Труп умершей при загадочных обстоятельствах актрисы нашли в квартире, которая была заперта изнутри

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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