Труп пропавшего без вести мужчины нашли внутри статуи динозавра, и его смерть поразила даже полицию

На место происшествия вскоре приехали наряд полиции и три пожарные бригады. Достать труп оказалось легко — стоило отрезать ногу развалившемуся динозавру, как трёхметровая конструкция из арматуры и папье-маше тут же освободила тело жертвы, которое начало разлагаться совсем недавно.

Фото © Twitter / elmirallnet

Никаких следов борьбы полицейские не обнаружили, поэтому предположили, что мужчина в стегозавре — бездомный, который решил переночевать и скончался "по естественным причинам". Но совсем скоро выяснилось, что ситуация намного мрачнее. Оказалось, что тело принадлежит 39-летнему местному, чьи родственники буквально за несколько часов до находки обратились в полицию с заявлением о пропаже человека. Следствию пришлось разрабатывать новую версию трагедии. То, к чему они пришли, пугает до чёртиков.

Фото © Twitter / elmirallnet