Труп пропавшего без вести мужчины нашли внутри статуи динозавра, и его смерть поразила даже полицию
В прошлую субботу по району Санта-Колома-де-Граманет в Барселоне гулял мужчина с сыном. В один момент отец почувствовал запах разложения. Смрад исходил из старой скульптуры динозавра, сделанной из папье-маше. Заглянув вовнутрь прохудившегося стегозавра, испанец заметил человеческое тело в крайне неестественной позе.
На место происшествия вскоре приехали наряд полиции и три пожарные бригады. Достать труп оказалось легко — стоило отрезать ногу развалившемуся динозавру, как трёхметровая конструкция из арматуры и папье-маше тут же освободила тело жертвы, которое начало разлагаться совсем недавно.
Никаких следов борьбы полицейские не обнаружили, поэтому предположили, что мужчина в стегозавре — бездомный, который решил переночевать и скончался "по естественным причинам". Но совсем скоро выяснилось, что ситуация намного мрачнее. Оказалось, что тело принадлежит 39-летнему местному, чьи родственники буквально за несколько часов до находки обратились в полицию с заявлением о пропаже человека. Следствию пришлось разрабатывать новую версию трагедии. То, к чему они пришли, пугает до чёртиков.
По всей видимости, мужчина случайно уронил в динозавра телефон, полез его доставать, но потерял равновесие и в итоге сам провалился внутрь конструкции, которая стала для него мышеловкой. Испанец застрял вниз головой, и на его крики о помощи так никто и не пришёл. Неизвестно, сколько жертва промучилась в такой позе, но экспертиза ответит на все вопросы опустошённой семьи, пишет Euro Weekly News.
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