Девушка отказалась выходить замуж за мажора, и вскоре её тело нашли в луже крови и со следами пыток
25-летняя выпускница юридического факультета Майра Зульфикар приехала в родной Пакистан из Лондона, потому что её пригласили на свадьбу. Однако девушке, предположительно, пришлось задержаться на родине из-за ограничений, связанных с пандемией. И в итоге её поездка обернулась трагедией.
За время, проведённое в городе Лахоре, девушка сблизилась с 26-летним Захиром Джадуном — тусовщиком из богатой семьи. По слухам, у пары завязались отношения. В какой-то момент парень даже пригласил темноволосую красавицу на вечеринку, где собиралась вся местная элита.
Однако вскоре девушку Майру нашла мёртвой уборщица в её съёмной квартире, где она лежала в луже крови. На теле жертвы были обнаружили следы пыток и пулевые ранения в шею и плечо. За несколько дней до гибели девушка обращалась в полицию, заявив, что Джадун похитил её под дулом пистолета и угрожал убить. Фото с оружием парень периодически размещал в своём фейсбуке.
Фото © Facebook / Zahir Buland Khan, Justice for Mahira Zulfiqar
Под подозрение в убийстве сразу попали Джадун и его 28-летний приятель. Оба отрицали свою вину, рассказывая, что у них есть алиби. Однако позже мажор заявил, что солгал, и всё же сознался в жестоком убийстве. Якобы парень совершил злодеяние, потому что Майра отказалась выйти за него замуж, пишет The Sun.
Фото © Facebook / Zahir Buland Khan
По словам правоохранителей, дело сдвинулось с мёртвой точки, когда убитый горем отец девушки обратился к премьер-министру Пакистана Имрану Хану. "Мне нужна справедливость", — потребовал родитель.
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