Девушка отказалась выходить замуж за мажора, и вскоре её тело нашли в луже крови и со следами пыток

25-летняя выпускница юридического факультета Майра Зульфикар приехала в родной Пакистан из Лондона, потому что её пригласили на свадьбу. Однако девушке, предположительно, пришлось задержаться на родине из-за ограничений, связанных с пандемией. И в итоге её поездка обернулась трагедией.