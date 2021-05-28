Большая чистка: Силовики начали разгребать авгиевы конюшни ЖКХ
Иркутские силовики провели крупнейшую за последние годы антикриминальную зачистку областной коммунальной сферы. Задержаны девять человек, которые сейчас активно дают показания. По версии следствия, они создали схему, когда к обслуживанию домов допускали фирмы, которые платили откаты руководителям управляющих компаний. Из-за этого в сфере ЖКХ росли цены и работали сомнительные компании. Создателем схемы силовики считают коммунального олигарха Валерия Сокольникова.
В пятницу оперативники антикоррупционного управления (ГУЭБиПК МВД) по Иркутской области вместе с сотрудниками региональной прокуратуры, Следственного комитета и Росгвардии нагрянули в офисы крупнейших управляющих компаний города, которые обслуживают более 1,5 тысячи домов, — это четверть всего жилого фонда Иркутска.
Видео © МВД России
Силовики провели более 50 обысков в офисах и квартирах фигурантов, изъяв документы и потенциальные доказательства. Задержано девять человек.
Изъятое имущество. Фото © Пресс-служба СУ СКР по Иркутской области
Пятерых задержанных суд отправил под стражу, ещё четверо помещены под домашний арест. Они стали фигурантами уголовного дела, возбуждённого по статье 204 УК ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере в составе группы"). Не исключено, что в деле появятся обвинения и по другим статьям УК.
По версии следствия, фирмы, работавшие в сфере ЖКХ, были вынуждены платить руководителям управляющих компаний откаты в размере 5–10%. В месяц коррупционеры собирали от трёх до пяти миллионов рублей. Общая сумма теневых выплат пока оценивается в 50 млн рублей. Оперативники считают, что часть денег получал предполагаемый лидер группировки — бизнесмен из Санкт-Петербурга. Он является совладельцем нескольких фирм, работающих в коммунальной сфере.
Речь идёт о Валерии Сокольникове — ключевом игроке на рынке ЖКХ Иркутска. Он контролирует фирмы: "Комфорт", Иркутская процессинговая компания, "Квеста+" и другие структуры, в ведении которых только в одном Иркутске находится более двух тысяч жилых домов.
В настоящее время Сокольников постоянно проживает в Санкт-Петербурге, где владеет компанией "Академия разума", занимающейся образованием взрослых и детей.
Коррупционная вертикаль
За неделю до спецоперации иркутские силовики арестовали гендиректора СРО "Межрегиональная ассоциация управляющих многоквартирными домами Иркутской области и Республики Бурятия "Содружество жилищно-коммунального хозяйства" Михаила Дамешека, который занимался консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Дамешек считается человеком Сокольникова — он якобы лоббирует интересы бизнесмена в государственных, надзорных и судебных органах.
Михаил Дамешек не чужд спорта.
Фото © Instagram/dameshekm
По данным Лайфа, в обмен на подписку о невыезде Дамешек пошёл на сделку со следствием, дал ценные показания о коррупционных схемах и своих партнёрах.
После этого были возбуждены уголовные дела против экс-директора МУП "Иркутскавтодор" Михаила Чайковского и депутата Городской думы Георгия Ни, а также бывших чиновников Комитета по управлению муниципальным имуществом, в том числе экс-главы Октябрьского округа Иркутска Владимира Преловского.
С октября 2020-го по январь 2021 года Преловский занимал пост главы Комитета городского обустройства администрации Иркутска.
Владимир Преловский.
Местные СМИ сообщали, что чиновник якобы мог быть связан с братской ОПГ, где его знали под прозвищем Вова Прелый. Считается, что эта группировка прекратила своё существование в 2011 году. Её лидером называли криминального авторитета Владимира Тюрина (Тюрик), который одно время считался вероятным претендентом на главный воровской трон России.
По данным местных СМИ, Преловский вместе с вице-мэром Виктором Ешеевым входил в доверенное окружение бывшего мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.
В марте 2020-го Бердников досрочно сложил свои полномочия. В настоящее время он занимает пост и.о. зампреда Правительства Республики Саха (Якутия), где занимается вопросами организации и сопровождения работ по строительству Ленского моста.
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