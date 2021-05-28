Большая чистка: Силовики начали разгребать авгиевы конюшни ЖКХ

В пятницу оперативники антикоррупционного управления (ГУЭБиПК МВД) по Иркутской области вместе с сотрудниками региональной прокуратуры, Следственного комитета и Росгвардии нагрянули в офисы крупнейших управляющих компаний города, которые обслуживают более 1,5 тысячи домов, — это четверть всего жилого фонда Иркутска.

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Силовики провели более 50 обысков в офисах и квартирах фигурантов, изъяв документы и потенциальные доказательства. Задержано девять человек.

Изъятое имущество. Фото © Пресс-служба СУ СКР по Иркутской области

Пятерых задержанных суд отправил под стражу, ещё четверо помещены под домашний арест. Они стали фигурантами уголовного дела, возбуждённого по статье 204 УК ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере в составе группы"). Не исключено, что в деле появятся обвинения и по другим статьям УК.

По версии следствия, фирмы, работавшие в сфере ЖКХ, были вынуждены платить руководителям управляющих компаний откаты в размере 5–10%. В месяц коррупционеры собирали от трёх до пяти миллионов рублей. Общая сумма теневых выплат пока оценивается в 50 млн рублей. Оперативники считают, что часть денег получал предполагаемый лидер группировки — бизнесмен из Санкт-Петербурга. Он является совладельцем нескольких фирм, работающих в коммунальной сфере.

Речь идёт о Валерии Сокольникове — ключевом игроке на рынке ЖКХ Иркутска. Он контролирует фирмы: "Комфорт", Иркутская процессинговая компания, "Квеста+" и другие структуры, в ведении которых только в одном Иркутске находится более двух тысяч жилых домов.

В настоящее время Сокольников постоянно проживает в Санкт-Петербурге, где владеет компанией "Академия разума", занимающейся образованием взрослых и детей.

Коррупционная вертикаль

За неделю до спецоперации иркутские силовики арестовали гендиректора СРО "Межрегиональная ассоциация управляющих многоквартирными домами Иркутской области и Республики Бурятия "Содружество жилищно-коммунального хозяйства" Михаила Дамешека, который занимался консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Дамешек считается человеком Сокольникова — он якобы лоббирует интересы бизнесмена в государственных, надзорных и судебных органах.

Михаил Дамешек не чужд спорта. Фото © Instagram/dameshekm

По данным Лайфа, в обмен на подписку о невыезде Дамешек пошёл на сделку со следствием, дал ценные показания о коррупционных схемах и своих партнёрах.

После этого были возбуждены уголовные дела против экс-директора МУП "Иркутскавтодор" Михаила Чайковского и депутата Городской думы Георгия Ни, а также бывших чиновников Комитета по управлению муниципальным имуществом, в том числе экс-главы Октябрьского округа Иркутска Владимира Преловского.

С октября 2020-го по январь 2021 года Преловский занимал пост главы Комитета городского обустройства администрации Иркутска.

Владимир Преловский. Фото © Facebook / Владимир Преловский

Местные СМИ сообщали, что чиновник якобы мог быть связан с братской ОПГ, где его знали под прозвищем Вова Прелый. Считается, что эта группировка прекратила своё существование в 2011 году. Её лидером называли криминального авторитета Владимира Тюрина (Тюрик), который одно время считался вероятным претендентом на главный воровской трон России.

По данным местных СМИ, Преловский вместе с вице-мэром Виктором Ешеевым входил в доверенное окружение бывшего мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.