Хронология

Вечером 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 "Сибирь" экипаж ДПС попытался остановить автомобиль за превышение скорости. Вместо остановки водитель машины нажал на педаль газа и попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД бросились в погоню и через несколько минут догнали нарушителя. То, что происходило дальше, уже разошлось по Интернету: пока одного из нарушителей усаживали в машину, его товарищ пытался напасть на инспекторов и отбить друга у стражей порядка.

Видео © LIFE SHOT

Третий пассажир машины снимал всё происходящее на камеру. На кадрах с задержания хорошо видно, что инспектор наносит удары 19-летнему Векилу Абдуллаеву, пока тот пытается помешать экипажу усадить нарушителя в патрульную машину. Ещё через минуту инспектор начнёт его задерживать и случайно застрелит из табельного ПМ. Спасти Векила медики не смогли — 19-летний парень скончался в Мошковской ЦРБ. По предварительным данным, пуля из табельного пистолета Макарова попала в шею и вышла через рот.

Предел риска

Сразу после смерти 19-летнего парня на сотрудника ДПС завели уголовное дело по ч. 1 ст. 118, пп. "а, б" ч. 3 ст. 286 УК — "превышение должностных полномочий". Позднее появились данные, что СКР переквалифицировал дело полицейского на статью 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. По этой статье ему может грозить лишение свободы до двух лет. Вице-президент московской коллегии адвокатов "Ромашов, Романов и Парников" Евгений Ромашов отметил, что для изучения этой ситуации нужно обратиться к Федеральному закону о полиции и пункту о применении огнестрельного оружия.

Если обобщить все основания применения огнестрельного оружия, то при принятии решения о правомерности или неправомерности действий необходимо исходить из того, была ли реальная угроза жизни и здоровью сотрудника полиции. На реальность угрозы может указывать наличие у нападавшего оружия. Также сотрудник мог применить оружие, если нападавшие пытались завладеть его пистолетом Евгений Ромашов Вице-президент московской коллегии адвокатов "Ромашов, Романов и Парников"

Ромашов добавил, что в любых обстоятельствах конфликт с законом не должен переходить в конфликт с полицейским.

Требования сотрудника должны выполняться в любом случае. Если гражданин посчитает, что его права были нарушены, тогда необходимо письменно обращаться в прокуратуру, к вышестоящему руководству и в отдельных случаях в службу собственной безопасности Евгений Ромашов Вице-президент московской коллегии адвокатов "Ромашов, Романов и Парников"

Опасность каждую минуту

Бывший сотрудник спецбатальона ГИБДД капитан полиции в отставке Ильшат Фазылов поясняет: попытка отбить "своих" у сотрудников ДПС приравнивается к нападению на полицейского, а в законе о полиции есть целый ряд положений, разрешающих сотруднику применять оружие в таком случае.

Если оружие извлечено из кобуры, значит, у сотрудника есть реальные основания опасаться за свою жизнь. Мало ли что будет дальше: или просто нападут, или оружием завладеют. Оба варианта недопустимы. К тому же в машине, которую пытались задержать в Новосибирске, находилось три человека. Сотрудников всегда по двое. Нарушение, насколько я понимаю ситуацию, было "копеечное" — 800 рублей штрафа, ещё в 500 рублей обошёлся бы протокол за тонировку. Я не вижу в этой ситуации причины и повода бросаться на инспекторов, которые находятся при исполнении и с оружием Ильшат Фазылов Бывший сотрудник спецбатальона ГИБДД, капитан полиции в отставке

По словам Фазылова, на кадрах хорошо видно, что оружие один из инспекторов достал только в тот момент, когда первого нарушителя (судя по всему, водителя автомобиля) попытались отбить.

Изучите любую хронику с задержаний. Оружие достают только в том случае, если есть реальная угроза жизни и здоровью. На то, чтобы разобраться и спрогнозировать ситуацию, есть буквально несколько секунд. По этому задержанию могу сказать, что инспекторы до последнего рассчитывали обойтись без применения оружия. Стрельба, и тем более убийство на дежурстве — это чудовищно, это трагедия. Но служба есть служба: если на сотрудника нападают, то он имеет полное право ответить Ильшат Фазылов Бывший сотрудник спецбатальона ГИБДД, капитан полиции в отставке

Версия родственников погибшего от пули Абдуллаева диаметрально противоположная. По словам членов семьи 19-летнего парня, никакой попытки уйти от погони не предпринималось — водитель просто не слышал сирену машины ДПС и не видел "мигалки". Когда трое парней спокойно остановились на заправке и пошли в туалет, на них, не представившись, набросились полицейские. После этого один из сотрудников ДПС достал табельное оружие и в завязавшейся драке случайно спустил курок.

Разбираться будет суд

На сайте МВД есть инструкция, которую должен соблюдать каждый сотрудник полиции перед применением физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия. В ней указано, что сотрудник полиции "обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, о том, что он является сотрудником полиции, предупредить их о своём намерении и предоставить им возможность и время для выполнения законных требований сотрудника полиции. В случае применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия в составе подразделения (группы) указанное предупреждение делает один из сотрудников полиции, входящих в подразделение (группу)".