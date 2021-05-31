37-летняя Белла Потёмкина, популярный дизайнер, испугала поклонников в "Инстаграме" новостью о том, что она попала в аварию. Женщина опубликовала ролик, где предстала её разбитая вдребезги иномарка, которая врезалась в ограждение. Внутри салона были раскиданы в беспорядке вещи, испуганно крутились дочь модельера Ева и её собачка.

Видео © Instagram / bellapotemkinaofficial

Белла вся в слезах просила прощения у своего возлюбленного Олега, который явно тоже был расстроен состоянием машины. К счастью, это стало самой большой проблемой дизайнера, а она сама и её близкие не пострадали. Ролик она подписала так: "Пипец... Мокрые дороги + сидела в телефоне😭Никогда так не делайте! Пока не отошла от шока... Нет слов".

Фото © Instagram / bellapotemkinaofficial

Но поклонники в комментариях поддержали модельера, утешив, что разбитая машина — это самый лучший вариант, который мог с ней приключиться.

Какой ужас! Слава богу, что с тобой всё в порядке Lauradjaga

Здоровья тебе, дорогая. Машина — это фигня, будет лучше и больше. Главное — все целы Veronika_krav

Очень жаль, главное, что все живы🙏 Как говорят в таких случаях: "Спасибо Господи, что взял деньгами"🙏 Un.lesya.like

Фото © Instagram / bellapotemkinaofficial

Однако не все отнеслись благосклонно к поступку знаменитости, ведь своим поведением она создала потенциально опасную ситуацию и для себя, и для других водителей или пешеходов.

Телефон — зло. Каждый второй за рулём сидит в телефоне🤦‍♀️ Buyanova_yuliya

А ведь сколько других людей могло пострадать из-за этого! Olesya_1090