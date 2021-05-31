"Отвлеклась на телефон": Белла Потёмкина попала в страшное ДТП, превратив своё авто в груду металла
Известный модельер сообщила фанатам, что в ДТП пострадала только машина, а её близкие отделались лёгким испугом.
37-летняя Белла Потёмкина, популярный дизайнер, испугала поклонников в "Инстаграме" новостью о том, что она попала в аварию. Женщина опубликовала ролик, где предстала её разбитая вдребезги иномарка, которая врезалась в ограждение. Внутри салона были раскиданы в беспорядке вещи, испуганно крутились дочь модельера Ева и её собачка.
Видео © Instagram / bellapotemkinaofficial
Белла вся в слезах просила прощения у своего возлюбленного Олега, который явно тоже был расстроен состоянием машины. К счастью, это стало самой большой проблемой дизайнера, а она сама и её близкие не пострадали. Ролик она подписала так: "Пипец... Мокрые дороги + сидела в телефоне😭Никогда так не делайте! Пока не отошла от шока... Нет слов".
Но поклонники в комментариях поддержали модельера, утешив, что разбитая машина — это самый лучший вариант, который мог с ней приключиться.
Какой ужас! Слава богу, что с тобой всё в порядке
Здоровья тебе, дорогая. Машина — это фигня, будет лучше и больше. Главное — все целы
Очень жаль, главное, что все живы🙏 Как говорят в таких случаях: "Спасибо Господи, что взял деньгами"🙏
Однако не все отнеслись благосклонно к поступку знаменитости, ведь своим поведением она создала потенциально опасную ситуацию и для себя, и для других водителей или пешеходов.
Телефон — зло. Каждый второй за рулём сидит в телефоне🤦♀️
А ведь сколько других людей могло пострадать из-за этого!
Всегда смотрю сториз звёзд и всегда думаю — как?! Ну вот как?! Когда они успевают смотреть на дорогу, ведь всю поездку не отрываются от телефона 🤦♀️ Вот, пожалуйста, а ещё и мокрая дорога. Будьте осторожнее
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