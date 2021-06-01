Полицейские пришли в ужас, обнаружив у элитного тренера по плаванию огромный архив с детским порно

39-летнего Марка Сендеки арестовали в пригороде Сиднея, Австралия, по подозрению в отвратительном преступлении. По словам правоохранителей, в папке на файловом хостинге Dropbox, которую якобы создал спортсмен, хранилось более ста фото- и видеоматериалов с детской порнографией.

Однако Марк не явился на первое судебное заседание. А его родственница отметила, что слышала о том, что ему выдвинуты обвинения по какому-то неприятному делу, связанному с "Интернетом и несовершеннолетними". Девушка заявила, что всё это очень сильно расстроило её семью, пишет Daily Mail. Скоро мужчине снова нужно будет явиться в суд.

Фото © Facebook / Mark Sendecky