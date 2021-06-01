Полицейские пришли в ужас, обнаружив у элитного тренера по плаванию огромный архив с детским порно
Преподаватель производил впечатление спокойного человека с неизменно сияющей улыбкой, но за красивым фасадом могло скрываться чудовище.
Фото © Facebook / Masters Swimming Victoria
39-летнего Марка Сендеки арестовали в пригороде Сиднея, Австралия, по подозрению в отвратительном преступлении. По словам правоохранителей, в папке на файловом хостинге Dropbox, которую якобы создал спортсмен, хранилось более ста фото- и видеоматериалов с детской порнографией.
Фото © Facebook / Mark Sendecky, Masters Swimming Victoria
Однако Марк не явился на первое судебное заседание. А его родственница отметила, что слышала о том, что ему выдвинуты обвинения по какому-то неприятному делу, связанному с "Интернетом и несовершеннолетними". Девушка заявила, что всё это очень сильно расстроило её семью, пишет Daily Mail. Скоро мужчине снова нужно будет явиться в суд.
Фото © Facebook / Mark Sendecky
Про Сендеки также известно, что он работал координатором по маркетингу в сфере спортивного менеджмента. В оставшееся время австралиец преподавал плавание в нескольких клубах. В "Фейсбуке" подозреваемый выкладывал фото с неизменной улыбкой, а источники охарактеризовали его как тихого человека, который держался особняком после переезда в Сидней три года назад.
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