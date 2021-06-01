Отличный выдался месяц май для так называемой российской оппозиции. Что-то вроде прихода танков маршала Василевского к Берлину со стороны района Фридрихсхайн — вот ровно в то же время, только в 1945-м. Проблема оппозиции только в том, что они совсем не маршал Василевский, а скорей те, к кому пришла Красная армия. После объявления ФБК экстремистской организацией, а "Открытки" — нежелательной, а также после уточнения списков иноагентов начался массовый падёж скота и паническое бегство за Березину.

Конечно, это чистый гротеск: вчера ещё помиравший от миллиона выдуманных болезней Навальный в колонии обсуждает с женой, какие усики ему отрастить, его бывшие соратники бегут с кассой за границу. Видный специалист по всему некто Милов смылся по-тихому, как это положено у богатых людей. Те, кому не удалось поживиться общественной кассой, оказались в гораздо более худшем положении. Без денег, никому не нужные, с клеймом на лбу "предатель". Навальному наплевать — он примеряет усики. Пошлость персонажа зашкаливает абсолютно.

То, что на людей в структурах Навального наплевать с высокой колокольни, публика давно знала, но слив гигантского массива личной информации, который был произведён руками некоего Фёдора Горожанко, только вбил последний nine-inch гвоздь в гроб этой конторы. То есть охотничьим псам режима даже не надо было компьютер включать — всё сделали сами. Сейчас бывшему менеджеру ФБК шлют на FB проклятья, угрожая расправой до седьмого колена (и Цукерберг не банит, что интересно), а цепные псы только затягиваются махоркой и улыбаются в усы. Оказалось, что любой революционер готов маму родную продать за миллион рублей наличными. Вот только готов ли Горожанко был встретить за эти деньги обещания физического насилия, смерти и звание крысы, которым наградили его бывшие соратники, непонятно. Возможно, он не ожидал от товарищей по борьбе такой ненависти.

Паники нагнал и "последний диктатор Европы", посадив самолёт с человеком, которого в той же Европе называют журналистом. На самом деле мы-то читали "Телеграм" и видели, что он прежде всего провокатор, стравливавший каждый день одних белорусов с другими, вбрасывавший кровавые фейки, которые оборачивались эскалацией противостояния и насилия. И, собственно, на его руках кровь. "Журналист", ага. В принципе, наплевать на него, но вся ситуация немножко прочистила нашим местным "оппо" мозги. Они вдруг поняли, что за базар и провокацию можно вдруг и ответить.

Неслучайно вдруг сорвался с места и побежал в Варшаву некто Андрей Пивоваров, бывший глава "Открытой России", которую Генпрокуратура признала нежелательной организацией на территории РФ. Тут даже не пришлось сажать самолёт и отвлекать людей — Пивоваров успел пройти все зоны таможенного контроля, и задержали его в самолёте, который вырулил на взлётно-посадочную полосу. Сейчас его отправят в Краснодар, где его ждёт уголовное дело.

Пришли и к бывшему председателю "Открытой России" Александру Соловьёву, который шестерил у потомственного кагэбэшника Дмитрия Гудкова. Да тут вообще бинго, потому что проводят обыски на даче самого Гудкова. Был такой у нас депутат Госдумы, у которого на почве ненависти к стране поехала крыша окончательно. Потому что ничем другим невозможно объяснить его попытки всячески раскачать лодку, на борту которой он стал богачом. Это же он последние дни натравливал этнические диаспоры на представителей власти. Это у него охреневший от безнаказанности азербайджанский гопник, напавший на полицейского, является "девятнадцатилетним пареньком". Раскачка таких сюжетов по схемам движений типа BLM, только в России, — это в точности то, что делали хозяева канала "Нехта" из Варшавы. И это всё совершенно один и тот же почерк. Так что мосье Гудков может не строить удивлённую мордочку: "А нас-то за що?" Он за последние пару лет наговорил уже на горение в аду, а чего он наделал в реале, видимо, знают те, кому положено знать.

Конечно, положительным моментом является закрытие всех филиалов "Открытой России" во всех регионах страны — резко прибавилось кислорода в воздухе, но я что-то сомневаюсь, что Михаил Борисович прекратит свою деструктивную деятельность. Теперь он будет её вести сугубо подпольно и с прилежащих территорий. Так что не стоит расслабляться.

А ещё это всё — сигнал тем, кто привык одной рукой лезть в государственный карман, а другой — в антигосударственный. И корчить при этом из себя демократов и борцов. А таких половина так называемой московской творческой интеллигенции, вооружившейся двумя-тремя гражданствами. Сейчас у них резко упадут доходы, а это самое страшное для них, молящихся только золотому тельцу.