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Невестку миллиардера подозревают в убийстве полицейского, который пришёл к ней на тайное свидание

Правоохранителя нашли мёртвым после того, как он встретился со своей "загадочной знакомой", однако в истории ещё много тёмных пятен.

4 июня, 06:20

Фото © Facebook / 7 News Belize

Полицейский Генри Джеммотт из Белиза, что в Центральной Америке, выглядел очень счастливым, когда приятель спросил его о планах на вечер. Отец пятерых детей заявил, что собирается на свидание, однако отказался раскрывать имя загадочной избранницы, несмотря на уговоры.

Это мой секрет, который я унесу с собой в могилу

Генри Джеммотт

Фото © Facebook / 7 News Belize

Фото © Facebook / 7 News Belize

Однако спустя несколько часов правоохранителя нашли мёртвым в море неподалёку от шикарного курорта в городе Сан-Педро. В Генри выстрелили из его табельного оружия. Рядом на пирсе обнаружили шокированную женщину, одежда и руки которой были в крови. Ею оказалась 38-летняя светская львица Жасмин Хартин — невестка британского миллиардера лорда Эшкрофта.

Фото © Facebook / New York Post

Фото © Facebook / New York Post

По предварительным данным, Жасмин и Генри выпивали на пирсе, и женщина делала ему массаж плеча, когда полицейский попросил передать ему пистолет. Якобы оружие случайно выстрелило, и пуля угодила мужчине в голову, пишет The Sun.

Фото © Facebook / The Independent

Фото © Facebook / The Independent

Жасмин заключили под стражу, матери двух детей отказали в освобождении под залог и держали её в крошечной бетонной камере. Невестку миллиардера обвиняют в убийстве по неосторожности. При этом, по некоторым данным, женщина сначала сказала, что правоохранителя могли застрелить с проплывавшей мимо лодки. А сестра убитого полицейского заявила, что знала о том, что брат и Жасмин знакомы, но якобы между ними не было романтических отношений.

В Пермском крае парень проиграл в карты свою жизнь, и его сразу же зарезали

В Пермском крае парень проиграл в карты свою жизнь, и его сразу же зарезали

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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