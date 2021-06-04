Невестку миллиардера подозревают в убийстве полицейского, который пришёл к ней на тайное свидание
Правоохранителя нашли мёртвым после того, как он встретился со своей "загадочной знакомой", однако в истории ещё много тёмных пятен.
Полицейский Генри Джеммотт из Белиза, что в Центральной Америке, выглядел очень счастливым, когда приятель спросил его о планах на вечер. Отец пятерых детей заявил, что собирается на свидание, однако отказался раскрывать имя загадочной избранницы, несмотря на уговоры.
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Однако спустя несколько часов правоохранителя нашли мёртвым в море неподалёку от шикарного курорта в городе Сан-Педро. В Генри выстрелили из его табельного оружия. Рядом на пирсе обнаружили шокированную женщину, одежда и руки которой были в крови. Ею оказалась 38-летняя светская львица Жасмин Хартин — невестка британского миллиардера лорда Эшкрофта.
Фото © Facebook / New York Post
По предварительным данным, Жасмин и Генри выпивали на пирсе, и женщина делала ему массаж плеча, когда полицейский попросил передать ему пистолет. Якобы оружие случайно выстрелило, и пуля угодила мужчине в голову, пишет The Sun.
Фото © Facebook / The Independent
Жасмин заключили под стражу, матери двух детей отказали в освобождении под залог и держали её в крошечной бетонной камере. Невестку миллиардера обвиняют в убийстве по неосторожности. При этом, по некоторым данным, женщина сначала сказала, что правоохранителя могли застрелить с проплывавшей мимо лодки. А сестра убитого полицейского заявила, что знала о том, что брат и Жасмин знакомы, но якобы между ними не было романтических отношений.
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