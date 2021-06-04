Невестку миллиардера подозревают в убийстве полицейского, который пришёл к ней на тайное свидание

Полицейский Генри Джеммотт из Белиза, что в Центральной Америке, выглядел очень счастливым, когда приятель спросил его о планах на вечер. Отец пятерых детей заявил, что собирается на свидание, однако отказался раскрывать имя загадочной избранницы, несмотря на уговоры.

Это мой секрет, который я унесу с собой в могилу Генри Джеммотт

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Однако спустя несколько часов правоохранителя нашли мёртвым в море неподалёку от шикарного курорта в городе Сан-Педро. В Генри выстрелили из его табельного оружия. Рядом на пирсе обнаружили шокированную женщину, одежда и руки которой были в крови. Ею оказалась 38-летняя светская львица Жасмин Хартин — невестка британского миллиардера лорда Эшкрофта.

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По предварительным данным, Жасмин и Генри выпивали на пирсе, и женщина делала ему массаж плеча, когда полицейский попросил передать ему пистолет. Якобы оружие случайно выстрелило, и пуля угодила мужчине в голову, пишет The Sun.

Фото © Facebook / The Independent