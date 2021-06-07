Девушка участвовала в поисках 5-летнего сына своего парня, пока тело ребёнка лежало у неё в номере

В прошлый четверг Далтон Олсон из Техаса заявил в полицию о пропаже своего сына Сэмюэля, который уже готовился в выходные отмечать шестилетие. Полиция сразу начала поиски, но за пять дней власти так и не обнаружили ни зацепки. Во вторник опустошённый отец и его девушка Тереза ​​Бальбоа в слезах публично обратились к мальчику и присоединились к его поискам.

Кадр из видео © ABC13

Тогда же с полицией связался неизвестный и сообщил, что недавно на парковке местного супермаркета помогал Бальбоа донести пластиковый мусорный бак, от которого ужасно пахло, а затем отвёз её до мотеля Best Western в Джаспере в двух часах езды от родного города погибшего мальчика. Уже на следующий день полиция ворвалась в мотель и нашла труп ребёнка. Он был спрятан в номере, где жила Бальбоа. Тереза была дома, поэтому её тут же арестовали и предъявили обвинение. На данный момент — в фальсификации улик, так как у полиции нет доказательств, что это тело именно Сэмюэля. Результаты теста ДНК ещё не готовы.

Фото © Facebook / Texas EquuSearch

Ещё до ужасной находки полиция подозревала, что отец и его подружка что-то недоговаривают. Их показания отличались настолько, что полиция рассматривает вариант того, что мальчик пропал не в прошлый четверг, а ещё несколько недель назад, — вне дома последний раз его видели 30 апреля. Также власти заявили, что не могут сказать, когда именно погиб мальчик, пишет Daily Mail.

После ареста Бальбоа почти сразу выпустили под залог. Но шансов остаться на свободе у девушки мало — все косвенные улики уже указывают на неё и у женщины уже были проблемы с законом. В ноябре 2020-го её арестовывали из-за нападения на Далтона — папу мальчика. А за год до этого Тереза лишилась родительских прав.