Белорусская триатлонистка Валентина Зеленкевич сообщила у себя в инстаграме, что попала в аварию — девушку в Москве сбил автомобиль. Спортсменка поделилась видео из машины скорой помощи и показала фото с травмами и ранами.

Фото © Instagram / zelenkevich__valentina

Я попала в аварию: меня на велосипеде сбила машина. Удар пришёлся на подбородок, я сломала челюсть, выбила и раздробила зубы Валентина Зеленкевич

Видео © Instagram / zelenkevich__valentina

Валентина также посетовала на качество медицинского обслуживания и рассказала, что ей понадобится операция, во время которой установят металлические пластины в челюсть. Когда спортсменка пришла в себя, она отметила, что сложная ситуация сделала её сильнее.

Фото © Instagram / zelenkevich__valentina

Не убило — значит, сделало сильнее 💪🏻 Вся жизнь — один большой прикол Валентина Зеленкевич

Фото © Instagram / zelenkevich__valentina