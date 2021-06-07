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"Сломана челюсть, раздроблены зубы": Триатлонистка, которую сбила машина в Москве, сняла страшные травмы

Основной удар, по словам спортсменки, пришёлся на подбородок. Теперь ей предстоит операция.

7 июня, 12:12

Фото © Instagram / zelenkevich__valentina

Белорусская триатлонистка Валентина Зеленкевич сообщила у себя в инстаграме, что попала в аварию — девушку в Москве сбил автомобиль. Спортсменка поделилась видео из машины скорой помощи и показала фото с травмами и ранами.

Фото © Instagram / zelenkevich__valentina

Фото © Instagram / zelenkevich__valentina

Я попала в аварию: меня на велосипеде сбила машина. Удар пришёлся на подбородок, я сломала челюсть, выбила и раздробила зубы

Валентина Зеленкевич

Видео © Instagram / zelenkevich__valentina

Валентина также посетовала на качество медицинского обслуживания и рассказала, что ей понадобится операция, во время которой установят металлические пластины в челюсть. Когда спортсменка пришла в себя, она отметила, что сложная ситуация сделала её сильнее.

Фото © Instagram / zelenkevich__valentina

Фото © Instagram / zelenkevich__valentina

Не убило — значит, сделало сильнее 💪🏻 Вся жизнь — один большой прикол

Валентина Зеленкевич

Фото © Instagram / zelenkevich__valentina

Фото © Instagram / zelenkevich__valentina

Как указано на сайте Валентины Зеленкевич, она — мастер спорта Белоруссии по триатлону и плаванию, в запасе у которой множество наград. Сейчас спортсменка живёт в России, где работает тренером по плаванию.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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