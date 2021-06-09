В Одессе дельфин укусил ребёнка за руку, но в Сети винят только его маму, которая снимала на камеру
По мнению комментаторов, единственного, кого нужно призвать к ответу, — это маму мальчика, которая недоследила за своим ребёнком.
Кадр из видео © YouTube / DEDA DEDA
В выходной, 6 июня, в одесском дельфинарии "Немо" произошёл инцидент, который закончился порезами, потраченными нервами и, возможно, новой фобией маленького посетителя. Надеясь прикоснуться к дельфину, мальчик, чьё имя не раскрывается, опустил руку к воде. Но млекопитающее агрессивно выпрыгнуло и укусило ребёнка. Его мама записала всё произошедшее на видео.
Все рядом стояли, дельфины к каждому подплывали, прыгали, пищали, но моего схватили за руку. Хотя другие прям лицо подставляли, трогали. Таблички висят только о том, что бы в воду ничего не бросали, про руки — нечего. С ними плавают, фотографируются в конце. Поэтому это ненормально в любом случае
На руке юного пострадавшего осталось три кровавых пореза. Женщина заявила, что администрация дельфинария даже не извинилась перед ней и сыном. Мало того, по словам представителей заведения, мальчик сам виноват, что полез к млекопитающему. Как ни крути, дельфины — дикие животные, хоть и всю жизнь находятся в контакте с человеком.
Однако, когда запись инцидента попала в Сеть, пользователи не спешили жалеть мальчика с мамой. Во-первых, ребёнок и правда сам полез к стокилограммовому хищнику. Во-вторых, возможно, дельфин принял руку посетителя за рыбу, которой его регулярно кормят. Как только он понял, что рыбой и не пахнет, он отпустил малыша с минимальными порезами. Планов напасть у него точно не было, пишет Culture Meter.
Я бы штраф маме выписала за то, что ушами хлопала. Это её вина. Она ещё и извинений ждала. Нахальство! Предупреждали же, нельзя трогать! Неприятно стало, как начали оправдываться работники, что животное миролюбивое и хорошее. Животное отреагировало ровно так, как должно было отреагировать. Дельфин ни в чём не виноват
Свитер — одного цвета, ладонь — другого, причём сомкнутые пальцы. Однозначно за рыбу посчитал, вот и хапнул. Зато как теперь его дрессировщики бить будут после закрытия, это ужас!
Возможно, дельфин спутал руку с рыбкой. Их же кормят с рук. И сразу отпустил. Надеюсь, у ребёнка всё в порядке
Кроме того, ситуацию прокомментировал владелец дельфинария "Немо" Андрей Кисловский. Мужчина пояснил, что мальчик нарушил правило — слишком близко подошёл к бассейну. Тем не менее персонал также совершил ошибку.
Мы не должны были допустить этой ситуации, что ребёнок дразнил дельфина. Дельфин таким образом ориентирован на кормление, когда у тренера берёт рыбу. В этот момент наш персонал куда-то отошёл, а мама снимала мальчика
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