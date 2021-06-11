Беременная блогерша, которая мечтала о ребёнке, погибла из-за шальной пули на глазах у бабушки
Девушка и её возлюбленный уже выбрали имя ребёнку, которого очень ждали. Но судьба распорядилась иначе.
24-летняя Кэтлен Ромеу приехала навестить свою бабушку, которая жила неподалёку от Рио-де-Жанейро, Бразилия. Но когда старушка и внучка вместе шли по улице, произошла трагедия. Девушка погибла на глазах у родственницы от шальной пули, выпущенной во время перестрелки преступников с полицейскими.
Вместе с Кэтлен погиб и её малыш — девушка находилась на четвёртом месяце беременности. За два дня до трагедии блогерша поделилась в "Инстаграме" милыми фото, на которых показала свой увеличившийся живот. А ещё ранее устроила фотосессию со своим бойфрендом и отцом её ребёнка — дизайнером и татуировщиком Марсело Рамосом.
Иногда я просыпаюсь в страхе и думаю, что это неправда, но тут возникает львиный голод, головная боль и бесконечная сонливость, неконтролируемая тошнота и изжога, и помогает только Иисус! Потом я вспоминаю, что беременна. Сегодня я пишу этот текст и, несмотря ни на что, ощущаю себя очень счастливой. Я чувствую, что теперь у меня есть более серьёзная причина быть самым крутым человеком на свете!
Известно, что ранее Кэтлен жила в том же районе, что и её бабушка, но месяц назад переехала из-за опасной криминальной обстановки, пишет G1. При этом убитые горем близкие считают, что пулю мог выпустить не преступник, а правоохранитель, и требуют у местных властей честного расследования и справедливости.
Девушка была дизайнером интерьеров, а также мечтала стать моделью. На её аккаунт было подписано более 44 тысяч человек. "Я никогда не забуду тебя, моя любовь. Ты и наш малыш всегда будете жить во мне. Земля ушла из-под ног. Иногда трудно понять волю Бога. <...> Я буду скучать только по тебе и воспоминаниям о тебе, самом светлом и жизнерадостном человеке, которого я встречал", — написал супруг погибшей.
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