Капуцин Джорджи, которого обожали 17 млн пользователей TikTok, умер во время визита к стоматологу
Об этом опечаленные хозяева обезьянки сообщили фанатам во всех соцсетях, серьёзно расстроив миллионы людей.
Весёлый капуцин Джорджи из Техаса, США, успел невероятно полюбиться людям со всего мира. На его тикток было подписано больше 17,7 миллиона человек, а его ролики набрали 205,8 миллиона лайков. В них обезьянка обычно раскрывала подарки от фанатов и вела себя забавно, а её живая мимика покоряла сердца за несколько секунд, пишет The Sun.
Видео © TikTok / heresyourmonkeycontent
Изначально пара купила двухлетнего Джорджи для матери с нервным расстройством, и так капуцин прожил с ними десять лет, став настоящим членом семьи. И вот хозяева малыша сообщили, что его больше нет в живых. На днях его отвезли к ветеринару для обычного осмотра у стоматолога, но случились осложнения после анестезии. Врачи боролись за жизнь обезьянки, но не смогли её спасти.
Эта новость серьёзно опечалила поклонников Джорджи, ведь только недавно он праздновал свой 12-й день рождения и веселился перед камерой.
Вы разбили мне сердце. Джорджи был редким светлым лучиком на этой платформе. По нему будут безумно скучать
Нет-нет, погодите! Я постоянно смотрю ваши видео со своей дочкой! Как же так! Мне так жаль! Это невероятно грустно!
Надеюсь, не я один сейчас расплакался, как ребёнок, когда узнал эти новости...
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