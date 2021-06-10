Капуцин Джорджи, которого обожали 17 млн пользователей TikTok, умер во время визита к стоматологу

Весёлый капуцин Джорджи из Техаса, США, успел невероятно полюбиться людям со всего мира. На его тикток было подписано больше 17,7 миллиона человек, а его ролики набрали 205,8 миллиона лайков. В них обезьянка обычно раскрывала подарки от фанатов и вела себя забавно, а её живая мимика покоряла сердца за несколько секунд, пишет The Sun.

Видео © TikTok / heresyourmonkeycontent

Изначально пара купила двухлетнего Джорджи для матери с нервным расстройством, и так капуцин прожил с ними десять лет, став настоящим членом семьи. И вот хозяева малыша сообщили, что его больше нет в живых. На днях его отвезли к ветеринару для обычного осмотра у стоматолога, но случились осложнения после анестезии. Врачи боролись за жизнь обезьянки, но не смогли её спасти.

Фото © Instagram / heresyourmonkeycontent

Эта новость серьёзно опечалила поклонников Джорджи, ведь только недавно он праздновал свой 12-й день рождения и веселился перед камерой.

Вы разбили мне сердце. Джорджи был редким светлым лучиком на этой платформе. По нему будут безумно скучать Mattgresia

Нет-нет, погодите! Я постоянно смотрю ваши видео со своей дочкой! Как же так! Мне так жаль! Это невероятно грустно! Bubbie84