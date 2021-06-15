Пропавшие сёстры стали жертвами жуткого ритуала, при помощи которого убийца хотел выиграть в лотерею

27-летняя Николь Смоллман и 46-летняя Бибаа Генри из Лондона, Англия, отправились в загородный парк, где собирались устроить вечеринку по случаю дня рождения последней. Сёстры пригласили друзей и наслаждались праздником, а когда все разошлись, решили остаться ещё ненадолго. Они слушали музыку, танцевали и весело проводили время, не подозревая, какая страшная участь их ждёт.

Фото © Twitter / TheSun_NI, CourtNewsUK

Когда после праздника сёстры не вернулись домой, родственники забили тревогу и отправились на поиски. И самые жуткие опасения подтвердились. Николь и Бибау нашли мёртвыми в живой изгороди — они лежали на боку, а их руки и ноги были переплетены. На теле старшей сестры обнаружили восемь ножевых ранений, а на теле младшей — 28, пишет Daily Mail.

Фото © Twitter / CrimeLdn

Вскоре задержали и подозреваемого в страшном зверстве. Им оказался 19-летний Даниал Хусейн, чью ДНК обнаружили на месте преступления. Также неподалёку был найден точно такой же нож, как и тот, что парень приобрёл в магазине за несколько дней до расправы.