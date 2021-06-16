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Студент забил до смерти подругу из Tinder, узнав её настоящий пол только после интимной близости

Сначала парень ничего не подозревал, но потом тайное стало явным и он совершил страшное преступление.

16 июня, 15:48

Фото © Twitter / nypost

18-летний студент Политехнического университета Виргинии Исмемен Дэвид Этуте из США познакомился в "Тиндере" с женщиной по имени Энджи и отправился с ней на свидание. Встреча быстро переросла в оральный секс. Спустя какое-то время пара решила повторить подобный опыт и снова встретилась в квартире у женщины. Тогда парню открылась шокирующая правда.

Фото © Twitter / nypost

Фото © Twitter / nypost

Студент узнал, что его подруга Энджи — на самом деле 40-летний мужчина по имени Джерри Смит, который выдавал себя за женщину на сайтах знакомств. Парень пришёл в ярость и набросился на обманщика, пишет Daily Mail. Позже он рассказал, что нанёс Смиту пять ударов по лицу, а когда тот упал, избивал уже на полу, в том числе и ногами.

Затем студент покинул квартиру, так и не вызвав скорую. Тело Джерри нашли на следующий день. Согласно отчёту, он скончался от удара по голове тупым предметом, все кости его лица были сломаны, а зубы выбиты. Убийцу быстро нашли и заключили под стражу, однако выпустили под залог в размере $75 тыс. Сейчас он должен находиться под домашним арестом и электронным наблюдением.

В море нашли сумку с трупом, и полиция считает, что это одна из дочек, из мести похищенных отцом

В море нашли сумку с трупом, и полиция считает, что это одна из дочек, из мести похищенных отцом

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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