12-летняя девочка осталась со страшными ожогами на лице, повторив популярный рецепт из Интернета

Кирсти Браун укладывала младшую дочь спать, когда услышала из кухни пронзительный крик. Жительница Ланкашира, Англия, привыкла, что дети постоянно громко играют, но в этот раз ситуация оказалась куда страшнее. Пока мама была в другой комнате, 12-летняя Кейди захотела приготовить себе яйца пашот, используя лайфхак, который она увидела в Интернете. Но в итоге готовка закончилась ужасными ожогами на её лице, сообщает The Sun.

Фото © Kennedy News

Я вскипятила воду, налила её в стеклянный кувшин, разбила в него яйцо и поставила в микроволновку. Я видела такое в Интернете, и мама тоже так делала. Кейди

Однако Кейди не знала, что микроволновка была включена на самую высокую мощность. Через 90 секунд девочка достала кувшин, полезла к шкафчику и в этот момент сосуд взорвался прямо перед её лицом. У бедняги появились серьезные ожоги на веках, щеках и носу. Кейди повезло, что она не осталась слепой.

Фото © Kennedy News