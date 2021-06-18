12-летняя девочка осталась со страшными ожогами на лице, повторив популярный рецепт из Интернета
Теперь врачи посоветовали ей избегать солнечных лучей как минимум два года.
Фото © Kennedy News
Кирсти Браун укладывала младшую дочь спать, когда услышала из кухни пронзительный крик. Жительница Ланкашира, Англия, привыкла, что дети постоянно громко играют, но в этот раз ситуация оказалась куда страшнее. Пока мама была в другой комнате, 12-летняя Кейди захотела приготовить себе яйца пашот, используя лайфхак, который она увидела в Интернете. Но в итоге готовка закончилась ужасными ожогами на её лице, сообщает The Sun.
Фото © Kennedy News
Я вскипятила воду, налила её в стеклянный кувшин, разбила в него яйцо и поставила в микроволновку. Я видела такое в Интернете, и мама тоже так делала.
Однако Кейди не знала, что микроволновка была включена на самую высокую мощность. Через 90 секунд девочка достала кувшин, полезла к шкафчику и в этот момент сосуд взорвался прямо перед её лицом. У бедняги появились серьезные ожоги на веках, щеках и носу. Кейди повезло, что она не осталась слепой.
Фото © Kennedy News
Девочке назначили семидневный курс антибиотиков, но ожоги частично сошли только спустя восемь месяцев. Кроме того, врачи порекомендовали ей в течение двух лет не выходить на улицу с 11 до 16, чтобы повреждённая кожа не попадала под солнечные лучи. Ей также запрещено наносить макияж.
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