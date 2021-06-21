Найдено тело 15-летней девочки, которую искали пять дней, пока мама умоляла её вернуться в соцсетях

Несколько дней назад в полицию Никополя Днепропетровской области Украины обратилась женщина. Она сообщила, что её 15-летняя дочь Настя ушла вечером из дома и не вернулась даже на следующий день. Сразу были организованы поиски девушки — её фото распространялись в Сети, а полиция с волонтёрами и кинологами прочёсывали местность. Мама девочки написала в соцсетях:

Настюша, возвращайся домой. Я очень сильно люблю тебя. Доченька, я очень сильно волнуюсь и переживаю. Приходи домой, пожалуйста, я тебя молю Мама Насти

Правоохранители исследовали вокзалы, рынки, пляжи, парки, а также изучили заброшенные здания, лесополосы и другие места. В общей сложности её искали 270 человек, и у них ушло пять дней, чтобы обнаружить её тело на пустыре за брошенным зданием, пишут "Плохие новости".