Найдено тело 15-летней девочки, которую искали пять дней, пока мама умоляла её вернуться в соцсетях
Волонтёры, полиция и кинологи обыскивали ближайшие территории, но, когда Настю обнаружили, не обрадовался никто.
Несколько дней назад в полицию Никополя Днепропетровской области Украины обратилась женщина. Она сообщила, что её 15-летняя дочь Настя ушла вечером из дома и не вернулась даже на следующий день. Сразу были организованы поиски девушки — её фото распространялись в Сети, а полиция с волонтёрами и кинологами прочёсывали местность. Мама девочки написала в соцсетях:
Настюша, возвращайся домой. Я очень сильно люблю тебя. Доченька, я очень сильно волнуюсь и переживаю. Приходи домой, пожалуйста, я тебя молю
Правоохранители исследовали вокзалы, рынки, пляжи, парки, а также изучили заброшенные здания, лесополосы и другие места. В общей сложности её искали 270 человек, и у них ушло пять дней, чтобы обнаружить её тело на пустыре за брошенным зданием, пишут "Плохие новости".
Обнаружив на теле Насти следы удушения, полиция сразу переквалифицировала дело в уголовное, по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Расследование вывело правоохранителей на 15-летнего друга Насти, которого и задержали по подозрению в совершении преступления. Его арестовали на 35 суток, а пока проводятся необходимые проверки и экспертизы.
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