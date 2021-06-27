Тайны и секс стамбульских правителей: Какую зарплату и пенсию получали женщины из гаремов османских владык
Гаремы турецких султанов долгое время оставались тайной для европейцев. Многие гости Стамбула хотели бы приоткрыть занавес над тайной жизнью женщин турецкого владыки, но не всем это удавалось. Как попадали в гарем, почему ценились красивые девочки и что за них получали турецкие семьи, сколько детей могли родить наложницы и как распоряжались своей судьбой одалиски, к которым хозяин не притрагивался девять лет.
Черкешенки, турчанки и русские
Собственно, до конца XV века гарем был местом, где содержались только рабыни, и лишь позже султан стал выбирать жён из его обитательниц. Количество женщин было разным. Султан Сулейман Великолепный, правивший в середине XVI века, имел в гареме 169 женщин, Мурад III — 150, а Селим II — только 73 женщины. Но, как правило, в постель повелителя попадали не более 4% обитательниц дворца.
Женщин в гарем набирали двумя путями: через невольничьи рынки, где они оказывались в результате захватнических войн, и через отбор местных девушек, которым занимались специальные прислужники. Из рабынь предпочтение отдавали черкешенкам, грузинкам и славянкам.
Селим II. Фото © Getty Images/DeAgostini
Бывали в гаремах и венецианки. Например, в гареме султана Селима II находилась фаворитка Нурбану, её настоящее имя было Сесилия Веньер-Баффо. Сесилия была из высокородной греко-венецианской семьи. Ей было всего 12 лет, когда на острове Парос её украли турки. Они увезли девочку в Стамбул и продали в гарем султана. Сесилия сумела извлечь из своего положения выгоду: она стала женой султана, родила ему сына и трёх девочек.
Благодаря красоте и уму она обладала таким влиянием на мужа, что положила начало периоду «женского султаната» — времени, когда влияние гарема на правителей Турции было чрезвычайно высоко. После смерти султана на трон взошёл сын Сесилии — Мурат III, а венецианка стала валиде-султан (мать султана) и сосредоточила в своих руках всю власть в гареме сына, распространяя своё влияние на его жён и фавориток.
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Однако сама по себе жизнь в гареме не гарантировала рабыне внимание султана. Поступающих девушек по красоте и физической силе сразу же делили на две категории: отправляли на работы внутри гарема, а других готовили для султана. Им давали новые имена, обращали в ислам, заставляли учить язык, читать, писать, музицировать, танцевать и услаждать мужчину.
В Турции отбор женщин в гарем никакого сопротивления у населения не встречал. Наоборот, это было почётным. В гарем отбирали девочек, которые обещали стать настоящими красавицами, а их семьи считали, что им несказанно повезло. Обычно отец такой избранницы получал от султана щедрое вознаграждение, а мать утешалась мыслью, что её дитя никогда не будет голодать.
В гареме девочки поступали в распоряжение устэ — пожилых работниц гарема, которые провели в нём всю жизнь. Они обучали юных турчанок этикету, умению вышивать, макияжу и женским секретам. Часто именно из этих подросших девушек султан выбирал себе жён.
От рабыни до валиде-султан
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Поскольку в женском обществе царило соперничество и кипели страсти, положение обитательниц гарема строго регламентировалось. На нижней ступени стояли рабыни — чирак, выполняющие чёрную работу. Они готовили еду, мыли посуду, стирали, занимались уборкой. Эти женщины со временем могли получить свободу и даже выйти замуж.
На следующей ступени стояли девушки-джарийе. Окончив обучение в «школе» гарема, они считались потенциальными наложницами султана и изо всех сил старались попасться ему на глаза. Если султан находил девушку привлекательной, то она становилась гюздэ — «на примете».
Той счастливице, которая удостаивалась не одной ночи с повелителем, удавалось взойти на следующую ступень гарема: она становилась икбал — фавориткой. Если наложница беременела от султана, то её называли кадин. До XVI века у османов существовало правило: одна наложница — один сын. После рождения мальчика султан прекращал интимные отношения с женщиной — отныне она должна была посвятить себя воспитанию ребёнка. Но со временем правило стало нарушаться, и некоторые кадин рожали по несколько сыновей.
Сулеймане I. Фото © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images
А при Сулеймане I возник новый институт — хасек. Хасек становилась единственная наложница-рабыня, которая не просто рожала ему детей, но и подталкивала султана к принятию различных политических решений. Выше икбал и кадин были официальные жёны правителя. Их могло быть несколько — обычно до четырёх, но некоторые султаны имели больше жён. Например, у султана Баязиди II было восемь жён — на всех он женился, ещё не взойдя на престол.
Разумеется, среди жён первую скрипку играла первая жена султана — бах-кадина. Казалось бы, именно она должна была возглавлять гарем, но не тут-то было. Турки, прекрасно зная сварливость скучающих обитательниц сералей, мудро поставили во главе гарема не жену султана, которая могла бы расправиться с соперницами, а его мать — её называли султан-валиде. В гареме она была голосом закона и первой законодательницей мод. Её одежды отличались особой пышностью, а её драгоценности должны были быть самыми крупными.
Крыши гарема дворца Топкапы. Фото © Getty Images / Chris Hellier/Corbis
Султан-валиде опиралась на работниц гарема, которых звали кальфа — это были опытные рабыни, заведовавшие хозяйством: ключницы, хранительницы нарядов, банщицы, церемонимейстерши и дегустаторши. Именно кальфы покупали новых рабынь, отвечали за их гардероб, диеты и передавали им традиции гарема.
Евнухи: ревнивые охранники и любовники
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Все мужские обязанности, включая охрану гарема, осуществляли оскоплённые мужчины —евнухи. Как правило, это были чернокожие выходцы из Нубии или белые мужчины «из Черкесии». Евнухи сами готовили себе смену и закупали мальчиков на невольничьих рынках. Как правило, они были очень образованными людьми и посещали учебные заведения наравне со знатью.
Венецианец Оттавиан Бон, попавший в Стамбул, в записках указывал, что евнухов называли именами цветов: Гиацинт, Нарцисс — это означало их девственность, которую невозможно потерять. Количество евнухов зависело от количества женщин. У султана Селима II, взошедшего на трон в 1566 году, было 18 чернокожих евнухов, причём главный из них обладал при дворе большим влиянием — он воспитывал наследника султана. Главный евнух имел титул «главный привратник дверей счастья», он имел свой дворец, слуг, экипажи и большое жалование.
Евнухов характеризовала болезненная ревность — они могли убить любого, кто осмеливался взглянуть на их подопечных. Часто евнухами делали карликов. Один из них даже был отпущен султаном и женился на молодой одалиске. Читателя не может не интересовать вопрос: а правда ли, что иногда евнухи становились любовниками наложниц султана? Представьте себе, правда. Но правда и то, что подобное случалось редко.
Турецкий летописец XVIII века Али Сеид Бей упоминал однажды о неких четырёх чернокожих братьях-евнухах из Нубии, которые сохранили эрекцию и могли вступать в тайные интимные отношения с женщинами из гарема. Доподлинно известно, что некоторые одалиски, позже отпущенные на свободу и вышедшие замуж за дворцовых алебардистов, требовали от своих мужей развода, указывая, что их потенция и «искусство любви» не идёт ни в какое сравнение с умениями чернокожих евнухов. Для мужчин это было настоящим оскорблением.
Роскошь и наказания
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Но те же евнухи отвечали за наказание гаремных женщин. Непослушных жестоко избивали, самых упорных — ссылали в Старый дворец и отбирали у них имущество. Если же обитательницу гарема уличали в связи с мужчиной или подозревали в колдовстве, то её связывали, привязывая руки к ногам, заталкивали в мешок и ночью бросали в море.
Послушная женщина была обеспечена до конца дней. Все обитательницы гарема получали плату от 6 акче (около 500 долл.) до 2000 акче в день (2 млн долл.), а фаворитки и жёны имели право на исполнение любых капризов. Имея такое содержание, жёны султанов часто строили мечети, дворцы, библиотеки, больницы и могли влиять на политику, подкупая чиновников.
В плохие годы содержание гарема для государства становилось тяжёлой ношей. Пища для жён султана выращивалась в «запретных садах», в специальных водоёмах выращивалась рыба. Из-за границы для женщин привозились самые лучшие ткани, самые дорогие драгоценности и самая лучшая косметика. Дорого обходилось и содержание садов, бань, фонтанов и музыкантов.
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Но, видимо, дело стоило того. Например, султан Сулейман II, прозванный Пьяницей, месяцами не выходил из гарема. У него было две страсти — женщины и цветы. Государством управляли первая жена и визирь. Если султан умирал, его гарем съезжал в Старый дворец, который называли Дворцом слёз. Но до самой смерти женщины получали содержание и ни в чём не нуждались. Многие «одалиски на пенсии» выходили замуж. Знатные люди вообще были не прочь жениться на женщине из гарема — они получали красивую, воспитанную жену. Жениться можно было и при жизни султана — если правитель не притрагивался к наложнице 9 лет, она получала свободу и могла сама устроить свою судьбу.
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