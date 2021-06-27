Черкешенки, турчанки и русские

Собственно, до конца XV века гарем был местом, где содержались только рабыни, и лишь позже султан стал выбирать жён из его обитательниц. Количество женщин было разным. Султан Сулейман Великолепный, правивший в середине XVI века, имел в гареме 169 женщин, Мурад III — 150, а Селим II — только 73 женщины. Но, как правило, в постель повелителя попадали не более 4% обитательниц дворца.

Женщин в гарем набирали двумя путями: через невольничьи рынки, где они оказывались в результате захватнических войн, и через отбор местных девушек, которым занимались специальные прислужники. Из рабынь предпочтение отдавали черкешенкам, грузинкам и славянкам.

Селим II. Фото © Getty Images/DeAgostini

Бывали в гаремах и венецианки. Например, в гареме султана Селима II находилась фаворитка Нурбану, её настоящее имя было Сесилия Веньер-Баффо. Сесилия была из высокородной греко-венецианской семьи. Ей было всего 12 лет, когда на острове Парос её украли турки. Они увезли девочку в Стамбул и продали в гарем султана. Сесилия сумела извлечь из своего положения выгоду: она стала женой султана, родила ему сына и трёх девочек.

Благодаря красоте и уму она обладала таким влиянием на мужа, что положила начало периоду «женского султаната» — времени, когда влияние гарема на правителей Турции было чрезвычайно высоко. После смерти султана на трон взошёл сын Сесилии — Мурат III, а венецианка стала валиде-султан (мать султана) и сосредоточила в своих руках всю власть в гареме сына, распространяя своё влияние на его жён и фавориток.

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Однако сама по себе жизнь в гареме не гарантировала рабыне внимание султана. Поступающих девушек по красоте и физической силе сразу же делили на две категории: отправляли на работы внутри гарема, а других готовили для султана. Им давали новые имена, обращали в ислам, заставляли учить язык, читать, писать, музицировать, танцевать и услаждать мужчину.

В Турции отбор женщин в гарем никакого сопротивления у населения не встречал. Наоборот, это было почётным. В гарем отбирали девочек, которые обещали стать настоящими красавицами, а их семьи считали, что им несказанно повезло. Обычно отец такой избранницы получал от султана щедрое вознаграждение, а мать утешалась мыслью, что её дитя никогда не будет голодать.

В гареме девочки поступали в распоряжение устэ — пожилых работниц гарема, которые провели в нём всю жизнь. Они обучали юных турчанок этикету, умению вышивать, макияжу и женским секретам. Часто именно из этих подросших девушек султан выбирал себе жён.

От рабыни до валиде-султан

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Поскольку в женском обществе царило соперничество и кипели страсти, положение обитательниц гарема строго регламентировалось. На нижней ступени стояли рабыни — чирак, выполняющие чёрную работу. Они готовили еду, мыли посуду, стирали, занимались уборкой. Эти женщины со временем могли получить свободу и даже выйти замуж.

На следующей ступени стояли девушки-джарийе. Окончив обучение в «школе» гарема, они считались потенциальными наложницами султана и изо всех сил старались попасться ему на глаза. Если султан находил девушку привлекательной, то она становилась гюздэ — «на примете».

Той счастливице, которая удостаивалась не одной ночи с повелителем, удавалось взойти на следующую ступень гарема: она становилась икбал — фавориткой. Если наложница беременела от султана, то её называли кадин. До XVI века у османов существовало правило: одна наложница — один сын. После рождения мальчика султан прекращал интимные отношения с женщиной — отныне она должна была посвятить себя воспитанию ребёнка. Но со временем правило стало нарушаться, и некоторые кадин рожали по несколько сыновей.

Сулеймане I. Фото © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images

А при Сулеймане I возник новый институт — хасек. Хасек становилась единственная наложница-рабыня, которая не просто рожала ему детей, но и подталкивала султана к принятию различных политических решений. Выше икбал и кадин были официальные жёны правителя. Их могло быть несколько — обычно до четырёх, но некоторые султаны имели больше жён. Например, у султана Баязиди II было восемь жён — на всех он женился, ещё не взойдя на престол.

Разумеется, среди жён первую скрипку играла первая жена султана — бах-кадина. Казалось бы, именно она должна была возглавлять гарем, но не тут-то было. Турки, прекрасно зная сварливость скучающих обитательниц сералей, мудро поставили во главе гарема не жену султана, которая могла бы расправиться с соперницами, а его мать — её называли султан-валиде. В гареме она была голосом закона и первой законодательницей мод. Её одежды отличались особой пышностью, а её драгоценности должны были быть самыми крупными.

Крыши гарема дворца Топкапы. Фото © Getty Images / Chris Hellier/Corbis

Султан-валиде опиралась на работниц гарема, которых звали кальфа — это были опытные рабыни, заведовавшие хозяйством: ключницы, хранительницы нарядов, банщицы, церемонимейстерши и дегустаторши. Именно кальфы покупали новых рабынь, отвечали за их гардероб, диеты и передавали им традиции гарема.

Евнухи: ревнивые охранники и любовники

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Все мужские обязанности, включая охрану гарема, осуществляли оскоплённые мужчины —евнухи. Как правило, это были чернокожие выходцы из Нубии или белые мужчины «из Черкесии». Евнухи сами готовили себе смену и закупали мальчиков на невольничьих рынках. Как правило, они были очень образованными людьми и посещали учебные заведения наравне со знатью.

Венецианец Оттавиан Бон, попавший в Стамбул, в записках указывал, что евнухов называли именами цветов: Гиацинт, Нарцисс — это означало их девственность, которую невозможно потерять. Количество евнухов зависело от количества женщин. У султана Селима II, взошедшего на трон в 1566 году, было 18 чернокожих евнухов, причём главный из них обладал при дворе большим влиянием — он воспитывал наследника султана. Главный евнух имел титул «главный привратник дверей счастья», он имел свой дворец, слуг, экипажи и большое жалование.

Евнухов характеризовала болезненная ревность — они могли убить любого, кто осмеливался взглянуть на их подопечных. Часто евнухами делали карликов. Один из них даже был отпущен султаном и женился на молодой одалиске. Читателя не может не интересовать вопрос: а правда ли, что иногда евнухи становились любовниками наложниц султана? Представьте себе, правда. Но правда и то, что подобное случалось редко.

Турецкий летописец XVIII века Али Сеид Бей упоминал однажды о неких четырёх чернокожих братьях-евнухах из Нубии, которые сохранили эрекцию и могли вступать в тайные интимные отношения с женщинами из гарема. Доподлинно известно, что некоторые одалиски, позже отпущенные на свободу и вышедшие замуж за дворцовых алебардистов, требовали от своих мужей развода, указывая, что их потенция и «искусство любви» не идёт ни в какое сравнение с умениями чернокожих евнухов. Для мужчин это было настоящим оскорблением.

Роскошь и наказания

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Но те же евнухи отвечали за наказание гаремных женщин. Непослушных жестоко избивали, самых упорных — ссылали в Старый дворец и отбирали у них имущество. Если же обитательницу гарема уличали в связи с мужчиной или подозревали в колдовстве, то её связывали, привязывая руки к ногам, заталкивали в мешок и ночью бросали в море.

Послушная женщина была обеспечена до конца дней. Все обитательницы гарема получали плату от 6 акче (около 500 долл.) до 2000 акче в день (2 млн долл.), а фаворитки и жёны имели право на исполнение любых капризов. Имея такое содержание, жёны султанов часто строили мечети, дворцы, библиотеки, больницы и могли влиять на политику, подкупая чиновников.

В плохие годы содержание гарема для государства становилось тяжёлой ношей. Пища для жён султана выращивалась в «запретных садах», в специальных водоёмах выращивалась рыба. Из-за границы для женщин привозились самые лучшие ткани, самые дорогие драгоценности и самая лучшая косметика. Дорого обходилось и содержание садов, бань, фонтанов и музыкантов.