Пришелец в Древнем Египте: Какая сила убила археолога Закарию Гонейма

Потерянная пирамида. Раскопки

В 1951 году в ходе поисков новых нетронутых захоронений археолог Закария Гонейм наткнулся на стену, которая, по его мнению, могла быть одной из недостроенных древних пирамид. Останки сооружения находились в некрополе Саккара, неподалёку от древней ступенчатой пирамиды Джосера, возраст которой оценивают в 4650 лет.

Раскопки Гонейма были поддержаны на самом высоком уровне. Экспедиция исследовала стены пирамиды, и оказалось, что их высота — 10 метров, а длина одной стороны основания пирамиды — 120 метров. Если бы пирамида была достроена, она была бы на десять метров выше пирамиды Джосера. Опыт подсказал археологу, что внизу, под основанием пирамиды, может находиться погребальная камера, которую в древности египтяне строили ещё до возведения надземной части захоронения.

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Так как вход в египетские пирамиды всегда располагается в середине северной стены, найти вход в недостроенную пирамиду было делом техники. В 1954 году он был найден, а нетронутую грабителями кладку торжественно вскрывали египетские министры. Сам Гонейм в воспоминаниях писал, что они же, вооружившись ацетиленовыми фонарями, первые помчались по открывшейся галерее, но их ждало разочарование — дальше она была завалена камнями из шахты-ловушки. Экспедиции Гонейма пришлось найти шахту на поверхности и полностью расчистить её. При этом было найдено множество древних артефактов, что ещё больше воодушевило археолога и руководство Египта.

Правда, во время работ на шахте произошла трагедия, которая надолго их остановила. Один из каменных блоков рухнул вниз и похоронил под собой трёх человек. Благодаря быстрым действиям Гонейма бедолаг удалось вытащить из-под завала, но один из них всё же погиб от удушья. Каир тут же облетела весть, что "пирамида рухнула и убила 80 человек". Работы остановились, рабочие отказывались лезть в шахту.

Тогда в первый раз прошёл слух, что в гробнице заключён злой дух, который погубит всех. Напуган был и сам Гонейм, но жажда открытий гнала его вперёд. И они не заставили себя ждать. Расчистив камеру под шахтой, Гонейм нашёл множество погребальных сосудов, на печатях которых он прочитал имя фараона — Сехемхет. Такого фараона в Египте ещё не знали. Нашёл Гонейм и золотой клад: 21 золотой браслет, наручные обручи, пинцеты, золотой жезл в виде серпа, золотые пластины, золотую раковину-пудреницу и множество бусин из сердолика.

Вход в ступенчатую пирамиду Сехемхета, Саккара. Фото © Getty Images / DeAgostini

В погребальной камере

К камере учёным пришлось пробиваться сквозь обломки камней, заваливших проход из-за землетрясений. На 31-м метре они нашли боковой проход, ведущий в длинный T-образный коридор, в котором было устроено 120 пустых "кладовок". И только ещё через 72 метра археологи нашли погребальную камеру, скрытую за защитной каменной кладкой и огромными каменными блоками. Она находилась в самом центре незавершённой пирамиды Сехемхета.

Гонейм жаждал славы, но не рассчитывал на роскошь погребения Тутанхамона — фараоны III династии в особой роскоши не жили. Оказалось, что в недостроенной камере, засыпанной упавшими с потолка глыбами, стоял один алебастровый саркофаг. Он прекрасно сохранился — ни один из камней с потолка не упал на него.

Очистив его от песка и пыли, археологи обнаружили несколько странных вещей. Во-первых, на саркофаге в виде буквы V лежало подобие погребального венка — такого ещё не встречали. Во-вторых, на одном из углов оказались сколы, которые были тщательно отреставрированы. И третье — крышка саркофага находилась не сверху, а в торце и поднималась вверх, словно перед археологами был не гроб, а ловушка для дикого животного.

Закария Гонейм держит древний египетский резной деревянный фриз во время раскопок (возможно, у гробницы Ментуемхата в Фиванском некрополе). Фото © Getty Images / Pictorial Parade / Archive Photos

Цемент, которым была замазана крышка, оказался цел. С огромным трудом археологи расчистили вокруг саркофага место, установили подъёмные блоки и, уверенные в том, что внутри находится тело Сехемхета, открыли "гроб". Внутри было пусто. Разочарованию Гонейма не было предела. Обычно сезон раскопок из-за жары заканчивается в апреле. В жаре и духоте экспедиция ради результата работала до 26 июня. И всё это лишь для того, чтобы обнаружить пустой саркофаг! Раскопки остановили.

Загадка пирамиды

Вернувшись к работе в 1955 году, Гонейм расчистил галерею и нашёл множество артефактов, но разгадать загадку пирамиды он так и не смог. Быть может, в саркофаге действительно был заключён злой дух? Вскоре проклятие настигло Гонейма — в 1959 году он покончил с собой, утопившись в Ниле.

Но что же именно он нашёл?

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Саркофаг без надписей и украшений, весьма похожий на ловушку, был сделан из сакрального для египтян алебастра. Этот камень считался олицетворением чистоты, невинности и света. В противоположность ему диорит олицетворял тьму. Длина ящика составляла 2,37 м, ширина — 1,14 м, высота — 1,08 м. С торца он закрывался внушительной заслонкой, которая скользила по пазам и весила 237 килограммов. Внутри мог поместиться человек или животное одинаковых с ним габаритов. Попавшему внутрь освободиться без посторонней помощи было невозможно.

Возраст пирамиды сам Гонейм определял в 4700 лет. Но радиоуглеродный анализ "венка", лежавшего на саркофаге, показал, что растения были на 800 лет старше пирамиды. Почему египтяне бросили строить пирамиду? Почему ушли? Почему так тщательно закрыли саркофаг и заложили проходы? Почему кто-то положил на него древние высушенные растения? На этот счёт существует несколько версий.

Во-первых, египтяне действительно могли выполнять какой-то древний обряд заключения зла в темницу. Например, во время царствования Сехемхета могла разразиться эпидемия или страну постиг голод. Верования древних египтян были разнообразны, и чего-то мы может не знать. Во-вторых, строители пирамиды могли наткнуться на древний саркофаг, сочли это плохим предзнаменованием, отреставрировали его и оставили в покое, положив на место сухой венок. В-третьих, они действительно могли поймать кого-то в каменную ловушку.

Обитатели египетских подземелий

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Внутренняя архитектура пирамид и сейчас ставит учёных в тупик — в них столько узких, наклонных и вертикальных ходов, передвигаться по которым может только змея. В виде змея египтяне представляли древнего бога-демиурга Атума, которого почитали ещё до Ра. В змея мог обращаться бог Нехебкау — судья мёртвых. В виде огромного змея изображался Апоп, олицетворяющий тьму. В дохристианском мире, где демоны не были заключены в ад, египетские жрецы, возможно, действительно могли вызвать к воплощению неведомое чудовище, которое потом пришлось загонять под землю, чтобы избавиться от него. Заключение демона в гроб из алебастра могло бы объяснить, почему саркофаг был пуст и почему на нём лежал древний венок из каких-то трав.

Кроме богов в мифологии египтян были и животные-химеры — аани (обезьяна с головой собаки) и серпопард (гепард с головой змеи). Был и ещё один любопытный персонаж — зверь сета, имевший длинную морду, стоячие уши, тонкое мускулистое тело и змеевидный хвост. Приход этого зверя знаменовал бедствия и хаос. Уж не его ли постарались поймать в ловушку из алебастра подданные фараона Сехемхета?

Поклонники альтернативной истории считают, что саркофаг — это артефакт некой более развитой древней цивилизации. Они верят, что подданные фараона нашли артефакт в глубинах земли, но по совету жрецов трогать его не стали, а поместили в незаконченную пирамиду и бросили её.

Версия уфологов заходит ещё дальше. Так, в XIX веке в глубинах Эрмитажа был найден папирус с описанием прибытия в Египет гостя "из другого мира". Согласно произведению древнеегипетской литературы "Сказка о потерпевшем кораблекрушение", накануне встречи с ним местное население постигла катастрофа — с неба упала "звезда" и убила множество людей. Случилось это более пяти тысяч лет назад, а местные жители встречали "гостя" из неведомых миров богатыми подарками.

Так, может быть, гость прибыл сюда из далёкой галактики, а маска для дыхания на лице гуманоида могла стать прототипом облика Сета, у которого на плечах, по представлениям египтян, была "голова зверя"? Или, может статься, гость прибыл не один, а с любимым домашним питомцем, чей вид и свирепые повадки наводили на местное население ужас? Быть может, пришельца убили или он умер сам, а "неведомую зверушку" страдающим от его кровожадности египтянам пришлось ловить в священный алебастровый ящик. Куда он делся потом? Да кто ж его знает. Быть может, аннигилировался или телепортировался обратно в свой мир.