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В лесу нашли убитой 16-летнюю школьницу, которая пошла за аттестатом, но так и не вернулась домой

21 июня в лесу в Кеминском районе, что в Чуйской области, Киргизия, обнаружили тело юной девушки с признаками насильственной смерти и сообщили об этом в полицию. Спустя 15 минут к правоохранителям обратилась местная жительница, которая заявила, что пропала её 16-летняя дочка. И вскоре следователи выяснили, что речь идёт об одном и том же человеке.

22 июня, 11:21

Фото © Пресс-служба ГУВД Чуйской области

Мама девушки рассказала, что в 8:30 та отправилась в школу за аттестатом. А чуть позже позвонила с телефона соседа и сказала, что вернётся домой после полива участка, пишет "Sputnik Кыргызстан". Время шло, а дочка всё не приходила.

Фото © Пресс-служба ГУВД Чуйской области

Фото © Пресс-служба ГУВД Чуйской области

Правоохранители задержали соседа по подозрению в убийстве. Выяснилось, что девушка действительно одолжила у него телефон, чтобы позвонить маме. А потом, по словам обвиняемого, якобы стала просить у него деньги. В ответ 42-летний мужчина, который ранее был судим за хулиганство и мошенничество, начал домогаться девушки. А когда она закричала, изверг убил её и избавился от тела.

Девушка начала кричать, и подозреваемый, испугавшись, задушил её. После этого он попросил у соседа машину и в целях сокрытия преступления отвёз тело в лес и бросил

Из сообщения ГУВД

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Вскоре будут проведены необходимые экспертизы.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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