В лесу нашли убитой 16-летнюю школьницу, которая пошла за аттестатом, но так и не вернулась домой

21 июня в лесу в Кеминском районе, что в Чуйской области, Киргизия, обнаружили тело юной девушки с признаками насильственной смерти и сообщили об этом в полицию. Спустя 15 минут к правоохранителям обратилась местная жительница, которая заявила, что пропала её 16-летняя дочка. И вскоре следователи выяснили, что речь идёт об одном и том же человеке.