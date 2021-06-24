Участник "Кто хочет стать миллионером" опозорился на первом вопросе, хотя ответ знает даже ребёнок
Зрители были поражены такой глупостью Брентона, ведь до этого он хвалился своими умом и сообразительностью.
Фото © ABC
Русская народная мудрость гласит: не говори гоп, пока не перепрыгнешь, но Брентон Адреасик о ней не знал, ведь он из США. Парень пришёл на шоу "Кто хочет стать миллионером" и получил ощутимый щелчок по носу, когда принялся восхвалять себя. Брентон отметил свой невероятный ум, который ему поможет выиграть главный приз, пишет Lad Bible.
В детстве я смотрел это шоу и думал: "Может быть, нет ничего страшного в том, чтобы быть умным", — я следовал этому пути — и вот, окончил медуниверситет
Фото © YouTube / Patrick Fennell
Ведущий приступил к игре, задав первый вопрос: "По версии Buzzfeed, каждый миллениал в свою первую поездку сюда обязательно сфотографируется на слишком дорогой для него кухне и сделает перерыв на фрикадельки. Где это?" Варианты ответов: Париж, Лондон, Рим или IKEA. Разумеется, все знают верный ответ, но Брентон попытался использовать собственную логику, что его и погубило.
Фото © ABC
Думаю, в IKEA продают фрикадельки, да, но это не может быть правильным ответом. Слишком дорогие для них кухни, фрикадельки — это выглядит как Рим. Вообще, если я выиграю миллион долларов, то обязательно съезжу в Италию. Мой ответ — Рим
Фото © ABC
И, конечно же, парень проиграл на первом же вопросе. Зрители в зале зашумели, ведь каждый из них ответил бы IKEA. Брентон в отчаянии держался руками за голову пару мгновений, но затем довольно быстро пришёл в себя и покинул студию.
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