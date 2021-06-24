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Экс-военного нашли мёртвым в День отца, а рядом с ним лежали застреленные жена и двое детей

Предварительно, причиной кровавой трагедии стал семейный спор, во время которого мужчина решился на страшный поступок.

24 июня, 07:25

Фото © Twitter / nypost

Когда родственница 37-летней Лесли Мавракис пришла к ней домой в городке Джексон, США, ей никто не открыл дверь. Обеспокоенная женщина вызвала спасателей, и вскоре перед ними предстало жуткое зрелище. Лесли и двое её детей были застрелены, а рядом находилось тело её 47-летнего супруга Николаса.

Фото © Twitter / nypost

Фото © Twitter / nypost

Позже брат Николаса Тони рассказал в "Фейсбуке", что мужчина якобы сам убил всю свою семью, а затем покончил с собой, пишет Daily Mail. Он много лет отдал армии, в том числе служил в Афганистане и Ираке, что не лучшим образом сказалось на психике военного: у него развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

Вчера, в День отца, мой брат Николас Мавракис, который служил в 101-й воздушно-десантной дивизии армии США в течение 22 лет и страдал ПТСР из-за этой службы, убил свою жену и двоих детей, а затем себя

Тони Мавракис, брат

Правоохранители также расследуют инцидент как убийство и самоубийство, ставшие следствием бытового спора, и не считают, что к трагедии могут быть причастны другие люди. Однако им ещё предстоит выяснить все тонкости жуткой истории.

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В лесу нашли убитой 16-летнюю школьницу, которая пошла за аттестатом, но так и не вернулась домой

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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