Экс-военного нашли мёртвым в День отца, а рядом с ним лежали застреленные жена и двое детей
Предварительно, причиной кровавой трагедии стал семейный спор, во время которого мужчина решился на страшный поступок.
Когда родственница 37-летней Лесли Мавракис пришла к ней домой в городке Джексон, США, ей никто не открыл дверь. Обеспокоенная женщина вызвала спасателей, и вскоре перед ними предстало жуткое зрелище. Лесли и двое её детей были застрелены, а рядом находилось тело её 47-летнего супруга Николаса.
Позже брат Николаса Тони рассказал в "Фейсбуке", что мужчина якобы сам убил всю свою семью, а затем покончил с собой, пишет Daily Mail. Он много лет отдал армии, в том числе служил в Афганистане и Ираке, что не лучшим образом сказалось на психике военного: у него развилось посттравматическое стрессовое расстройство.
Вчера, в День отца, мой брат Николас Мавракис, который служил в 101-й воздушно-десантной дивизии армии США в течение 22 лет и страдал ПТСР из-за этой службы, убил свою жену и двоих детей, а затем себя
Правоохранители также расследуют инцидент как убийство и самоубийство, ставшие следствием бытового спора, и не считают, что к трагедии могут быть причастны другие люди. Однако им ещё предстоит выяснить все тонкости жуткой истории.
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