18-летний сын московского священника случайно убил себя, играя в русскую рулетку с другом

Мы сами толком ничего не знаем, он шёл из Нахабина в сторону дома, с ним был один из его друзей. Зачем-то они зашли на территорию пункта приёма металла в селе Лешкове. Там всё и произошло. Чей был пистолет, неизвестно. Мне говорили, что хозяина базы, его зовут Алексей, задержали, потом вроде бы отпустили. Я слышал, что его раньше привлекали по какой-то административной статье

Отец погибшего