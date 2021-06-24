18-летний сын московского священника случайно убил себя, играя в русскую рулетку с другом
Участник опасного развлечения погиб не сразу после выстрела — его пытались спасти врачи, но, к сожалению, не смогли.
Фото © Соцсети
В Подмосковье погиб 18-летний сын священника одной из московских церквей. Степан вечером не вернулся домой, а ночью родителям позвонили из полиции и сообщили страшную весть: парень играл с приятелем в русскую рулетку — и удача оказалась не на его стороне.
Фото © Соцсети
Степана доставили в больницу с огнестрельным ранением головы, сообщил источник kp.ru. Двое суток врачи пытались вырвать пациента из лап смерти, но оказались бессильны: парень скончался. Подробности его гибели не выяснили даже спустя более двух недель. При этом отец считает, что его сына могли "взять на слабо".
Мы сами толком ничего не знаем, он шёл из Нахабина в сторону дома, с ним был один из его друзей. Зачем-то они зашли на территорию пункта приёма металла в селе Лешкове. Там всё и произошло. Чей был пистолет, неизвестно. Мне говорили, что хозяина базы, его зовут Алексей, задержали, потом вроде бы отпустили. Я слышал, что его раньше привлекали по какой-то административной статье
Степан с детства посещал храм, где потом стал помогать отцу. Прихожане отзывались о нём как о добром и хорошем мальчике. Но, по словам отца, когда сыну исполнилось 18, он сильно изменился, стал поздно приходить домой и мало что рассказывал о своей жизни. Расследование трагического инцидента продолжается.
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