В Иркутске директор приюта около года скрывала, что 12-летний воспитанник насилует малышей
Когда сотрудники подняли тревогу, женщина сначала игнорировала их жалобы, а потом она и остальное руководство перешли к угрозам.
За стенами иркутского Центра помощи детям Правобережного округа начал твориться кошмар, о котором почти год молчала директор Ольга Витько. В 2020 году женщине стало известно, что 12-летний воспитанник Ваня (имя изменено) насилует мальчиков трёх-пяти лет.
Витько решила "не выносить сор из избы", боясь проверок и потери репутации, поэтому на жалобы воспитательниц не реагировала. Те не стали терпеть и отправились в Следственный комитет, после чего малышей опросили, выяснив страшную правду, пишет телеграм-канал Babr Mash. Однако директор заявила, что ничего не знала, и стала угрожать сотрудницам увольнением.
Скриншот © Telegram / Babr Mash
Воспитательницы так просто не сдались, несмотря на давление. Они просили о помощи снова и снова, умоляя оградить малышей от насильника, но проблему никто не спешил решать. Однако Витько попала в поле зрения правоохранителей, и ей может грозить наказание по статье "Халатность" и арест до трёх месяцев. Не достигший возраста уголовной ответственности подросток продолжает находиться рядом с детьми.
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