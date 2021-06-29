В Иркутске директор приюта около года скрывала, что 12-летний воспитанник насилует малышей

За стенами иркутского Центра помощи детям Правобережного округа начал твориться кошмар, о котором почти год молчала директор Ольга Витько. В 2020 году женщине стало известно, что 12-летний воспитанник Ваня (имя изменено) насилует мальчиков трёх-пяти лет.

Видео © Telegram / Babr Mash

Витько решила "не выносить сор из избы", боясь проверок и потери репутации, поэтому на жалобы воспитательниц не реагировала. Те не стали терпеть и отправились в Следственный комитет, после чего малышей опросили, выяснив страшную правду, пишет телеграм-канал Babr Mash. Однако директор заявила, что ничего не знала, и стала угрожать сотрудницам увольнением.

Скриншот © Telegram / Babr Mash