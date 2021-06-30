В Новосибирске 13-летняя девочка погибла на стройке, выложив за минуты до трагедии романтичное фото
Обычно Лиза с подружками гуляла возле торговых центров, но в этот раз девочки решили добавить в жизнь приключений и пробрались на заброшенную стройку.
Фото © ВКонтакте и ГУ МЧС по Новосибирской области
Эта трагедия произошла в Октябрьском районе Новосибирска. На заброшенную стройку вечером пробралась компания девочек, чтобы повеселиться и наделать красивых фото. Среди них была и 13-летняя Лиза. Она успела лишь опубликовать на своей странице романтичное фото в лучах заходящего солнца, и спустя несколько минут произошло непоправимое.
Фото © ВКонтакте
Между пятым и шестым этажами обрушилось перекрытие и накрыло собой Лизу. Свидетели на улице услышали лишь громкий хлопок и детские крики. Они вызвали спасателей, и тем пришлось использовать гидравлический пресс, чтобы вызволить Лизу из-под завалов. Но, к сожалению, девочка была уже мертва. Мама не знала о происходящем и была уверена, что дочь, как обычно, гуляет с подружками возле ТЦ.
Фото © ВКонтакте
До этого у нас был разговор, когда по новостям передали, как школьница сорвалась со стройки. Я её просила не ходить в такие места. Я работаю на почте. Весь день работала. Потом мне позвонили следователи, привезли на опознание. Я сразу поняла, что это она. Очень глупая смерть. Я ещё не до конца осознала, что произошло. Знаю только, что дальше будет только хуже. Как мы теперь без неё?
Мама Лизы в одиночку воспитывала трёх девочек, Лиза была самой младшей из них. СУ СК РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело из-за смерти школьницы. По имеющейся информации, ответственность может лечь на частную строительную компанию, пишут "Новости Новосибирска".
Известно, что этот дом в Октябрьском районе строился уже очень давно, но возвести успели лишь 7 этажей из 10, а затем забросили. Стройка никак не была ограждена, и подростки любили вечерами повеселиться в долгострое. Местные жители просили властей принять меры и хотя бы ограничить доступ к опасному месту, но ничего не было сделано.
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