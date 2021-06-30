В Новосибирске 13-летняя девочка погибла на стройке, выложив за минуты до трагедии романтичное фото

До этого у нас был разговор, когда по новостям передали, как школьница сорвалась со стройки. Я её просила не ходить в такие места. Я работаю на почте. Весь день работала. Потом мне позвонили следователи, привезли на опознание. Я сразу поняла, что это она. Очень глупая смерть. Я ещё не до конца осознала, что произошло. Знаю только, что дальше будет только хуже. Как мы теперь без неё?

Мама Лизы