Экс-звезду Disney обвинили в отправке порнографических материалов 13-летней девочке
29-летний американский рэпер и экс-звезда "Диснея" оказалась замешана в неприятной истории. Парень прославился благодаря комедийным семейным сериалам "Кори в доме" и "Такая Рэйвен", а его состояние оценивается в $3 млн. Однако любимец детей и подростков может понести наказание за преступление против ребёнка.
Кайла Мэсси обвиняют в том, что он отправлял порнографические материалы 13-летней девочке в период с декабря 2018-го по январь 2019 года. Согласно документам, полученным TMZ, мама пострадавшей передала правоохранителям флешку с откровенными фото и видео, которые артист посылал её дочке в "Снэпчате". На одном из роликов звезда якобы оголяет свои гениталии.
По словам женщины, дочка познакомилась с Кайлом, когда ей было всего четыре. Актёр и девочка поддерживали связь на протяжении многих лет, когда в 2018 году она обратилась к нему в надежде пройти прослушивание на роль в сериале "Дом Рэйвен". Парень тогда предложил юной знакомой прилететь к нему и остаться с ним и его девушкой в Лос-Анджелесе, пока она будет искать себе агента. А спустя несколько дней начал присылать ей откровенные сообщения и кадры.
В марте Мэсси заявил, что отрицает все обвинения, и назвал иск на 1,5 миллиона долларов вымогательством, пишет Daily Mail. Он попросил фанатов и общественность в целом "не делать поспешных выводов и воздерживаться от осуждений до тех пор, пока вся история не станет явной". В июне он не явился на заседание суда.
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