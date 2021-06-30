Экс-звезду Disney обвинили в отправке порнографических материалов 13-летней девочке

Кайла Мэсси обвиняют в том, что он отправлял порнографические материалы 13-летней девочке в период с декабря 2018-го по январь 2019 года. Согласно документам, полученным TMZ, мама пострадавшей передала правоохранителям флешку с откровенными фото и видео, которые артист посылал её дочке в "Снэпчате". На одном из роликов звезда якобы оголяет свои гениталии.

Фото © Instagram / kylemassey

По словам женщины, дочка познакомилась с Кайлом, когда ей было всего четыре. Актёр и девочка поддерживали связь на протяжении многих лет, когда в 2018 году она обратилась к нему в надежде пройти прослушивание на роль в сериале "Дом Рэйвен". Парень тогда предложил юной знакомой прилететь к нему и остаться с ним и его девушкой в Лос-Анджелесе, пока она будет искать себе агента. А спустя несколько дней начал присылать ей откровенные сообщения и кадры.

Фото © Instagram / kylemassey