В Одессе будут судить садиста, который несколько лет насиловал жену и несовершеннолетних дочек
Монстра обвиняют в угрозе убийством, причинении телесных повреждений и изнасиловании своих родственниц. При этом ранее он уже был неоднократно судим за тяжкие преступления. В том числе подонок забил до смерти собственную тёщу.
Фото © Национальная полиция Украины
В Одессе предстанет перед судом 48-летний местный житель, который превратил жизнь самых близких людей в ад, пишет УНИАН. Как выяснило следствие, преступник в период с 2015 по 2021 год избивал, угрожал убить и насиловал свою жену и несовершеннолетних дочерей. Младшая девочка впервые подверглась изнасилованию в 13 лет, старшая — в 16.
Фото © Национальная полиция Украины
Дети настолько боялись монстра, что не решались рассказать о его злодеяниях матери, которая, как выяснилось, тоже была жертвой. Не в силах терпеть этот ад, старшая девочка даже задумывалась о самоубийстве. В итоге об ужасах, творившихся в семье, в полицию сообщили посторонние люди. Насильника задержали в феврале. При этом, по словам мамы девочек, преступник не скрывал намерений относительно дочек, пишут "Факты".
Он мне признался, что мечтал дождаться 13-летия младшей дочери, чтобы стать её первым мужчиной. Постоянно угрожал, постоянно поднимал руку
Сейчас садист-педофил находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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