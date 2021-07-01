В Одессе будут судить садиста, который несколько лет насиловал жену и несовершеннолетних дочек

Монстра обвиняют в угрозе убийством, причинении телесных повреждений и изнасиловании своих родственниц. При этом ранее он уже был неоднократно судим за тяжкие преступления. В том числе подонок забил до смерти собственную тёщу.