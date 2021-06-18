"Они просто не хотели, чтобы он жил с нами": Мать из Омска, чьих детей три года насиловал её сожитель, дала интервью

Сейчас дочкам женщины 10 и 15 лет, а сыну недавно исполнилось 18. Все трое стали жертвами отчима, который впервые изнасиловал младшую девочку, когда той было всего семь. Педофил угрожал, что если они кому-то расскажут о произошедшем, то он убьёт их мать.