"Они просто не хотели, чтобы он жил с нами": Мать из Омска, чьих детей три года насиловал её сожитель, дала интервью
Сейчас дочкам женщины 10 и 15 лет, а сыну недавно исполнилось 18. Все трое стали жертвами отчима, который впервые изнасиловал младшую девочку, когда той было всего семь. Педофил угрожал, что если они кому-то расскажут о произошедшем, то он убьёт их мать.
Дети неоднократно жаловались матери и молили её о помощи, однако убедить родительницу в том, что её избранник страшный преступник, было не так легко. Женщина не замечала или делала вид, что не замечает, что происходит у неё под носом. Анна (имя изменено) считала, что дочки и сын просто не хотят, чтобы её возлюбленный Андрей с ними жил.
Я не верила. Они просто не хотели, чтобы он жил с нами. Если бы вы не попадали в такую ситуацию, я не могу вам объяснить... Просто вот был родной папа, и кроме него никого не надо. А это чужой мужчина. Когда он просто приходил в гости, всё было нормально. Когда начал оставаться у нас ночевать, им не понравилось
Якобы сначала дети ладили с отчимом, но потом стали резко против. При этом Анна отметила, что он и сейчас положительно настроен к падчерицам и пасынку и ей не хотелось бы верить в то, что возлюбленный виноват. А про состояние сына и дочек, с которыми сейчас работают психологи, ответила с меньшим воодушевлением. "С детьми. Всё. Нормально. Прямо всё замечательно!" — раздражённо отметила родительница, пишет kp.ru.
Он и сейчас хорошо к нам ко всем относится, никогда ни на кого голос не повышал даже. С детьми у него хорошие отношения были
Ситуация изменилась, когда о произошедшем узнала тётя детей. Она и обратилась в полицию. Когда стражи порядка пришли домой к семье, педофил ударился в бега. Он скрылся на квартире у знакомой и попытался покончить с собой. Вскоре 40-летнего преступника задержали. Оказалось, что ранее он уже было судим за изнасилование, но якобы и об этом Анна не знала. Женщина отметила, что сейчас чувствует себя плохо и ей всё равно, какое наказание заслуживает избранник, с которым она может сейчас связаться. "Пока у меня нет с ним связи. Да и некогда, теперь много других проблем. Ну и теперь уже как есть, так пусть и будет. Я ничего не могу исправить", — отметила родительница.
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