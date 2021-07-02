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Криминалистка-геймер загадочно погибла, и только вскрытие показало, что ей выстрелили в голову

Девушка хотела окончить вуз и помогать раскрывать преступления. Чтобы исполнить свою мечту, студентка подрабатывала косметологом, что помогало ей оплачивать учёбу. Кроме многочисленных увлечений у красавицы был парень, нежные фото с которым она выкладывала в соцсетях. Но теперь убитые горем близкие призывают расследовать её смерть.

2 июля, 07:29

Фото © Facebook / Karen Barajas

20-летняя Карен Мэйт Альварес Барахас из Мичоакана, Мексика, была студенткой-криминалистом и заядлой геймершей — девушка играла в Call of Duty. Недавно она попала в сводки новостей по трагическому поводу.

Фото © Facebook / Karen Barajas

Фото © Facebook / Karen Barajas

Красавицу, которая сама хотела раскрывать загадки преступлений, внезапно нашли мёртвой в её собственном доме. И расследование печального инцидента стали сопровождать странности. Сначала следователи решили, что Карен умерла в результате несчастного случая — упала и ударилась головой. Однако вскоре дело приняло неожиданный оборот.

Карен с бойфрендом. Фото © Facebook / Karen Barajas, Фото © Instagram / karenbarajaas_22

Карен с бойфрендом. Фото © Facebook / Karen Barajas, Фото © Instagram / karenbarajaas_22

Результаты вскрытия показали, что девушка скончалась от выстрела в голову, пишет The Sun. И после на месте преступления нашли пустую гильзу.

Фото © Facebook / Karen Barajas

Фото © Facebook / Karen Barajas

Парень Карен и её семья создали петицию и требуют справедливого расследования. Подобные методы используют и другие жители, чьи родственницы внезапно "исчезли". Отмечается, что в стране убивают огромное количество женщин. Только за двое суток погибло пять, включая Карен. И зачастую у полиции нет даже подозреваемых.

Девушка выполняла задание для университета и случайно сняла, как в её дом ворвался насильник с ножом

Девушка выполняла задание для университета и случайно сняла, как в её дом ворвался насильник с ножом

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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