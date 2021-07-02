Криминалистка-геймер загадочно погибла, и только вскрытие показало, что ей выстрелили в голову

Девушка хотела окончить вуз и помогать раскрывать преступления. Чтобы исполнить свою мечту, студентка подрабатывала косметологом, что помогало ей оплачивать учёбу. Кроме многочисленных увлечений у красавицы был парень, нежные фото с которым она выкладывала в соцсетях. Но теперь убитые горем близкие призывают расследовать её смерть.