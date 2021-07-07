Красные линии президента: Что изменится для россиян при обновлении стратегии безопасности Почему в новом документе важное место занимает защита собственного пути, народа, нашей культуры и идентичности, а также почему это нельзя обойти, разбирался доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. 6 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал обновлённую Стратегию национальной безопасности — комплексный документ, определяющий основные угрозы для безопасности страны и методы борьбы с ними. Новая версия защиты суверенитета добавляет к теме защиты от "внешнего врага" и тех, кто покушается на российскую безопасность изнутри. Речь идёт о покушении на действующий в стране конституционный строй. О тех, кто с презрением относится к демократическим институтам государства, подрывает порядок и законы.

В документе обосновывается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности страны. И это логично. Будем честными: у России нет аналогичного Западу количества ресурсов для того, чтобы устраивать с ним и его "мягкой силой" джентльменские поединки, предполагающие обмен равным количеством ударов. Тут нужно бить резко, быстро и наверняка. Иногда даже — как в питерской подворотне.

Присутствуют в стратегии и новые элементы. Например, кибербезопасность. И это неудивительно: за шесть лет с момента обновления предыдущей версии киберсфера шагнула вперёд семимильными шагами, а зависимость общественной жизни и государственной инфраструктуры от интернет-технологий вообще сложно переоценить. В мире уже не раз происходили случаи, когда несколько головастых парней с ноутбуками наносили куда больший урон государственной безопасности и экономике страны, чем пара полностью обученных дивизий со всеми штатными видами вооружений. Для этого достаточно вспомнить атаку кибершантажистов на важнейший американский трубопровод, ввергнувшую в топливный кризис всё Восточное побережье США. Безусловно, они важны, но являются уже в некотором роде приоритетами вчерашнего дня.

Главные угрозы безопасности России таятся в области идей. Именно поэтому главным приоритетом Стратегии национальной безопасности является "сбережение народа". Не только с точки зрения биологического — напомню, президент не раз и не два говорил о рождаемости, — а как социального и ценностного организма, воспринимающего себя как нечто единое, целое и самодостаточное. "Сила нашего государства — это, прежде всего, наши люди. Они должны иметь достойную заработную плату, хорошее образование, быть обеспечены работой, жильём, качественной медициной", — заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Только такие люди — довольные, защищённые, сытые, обогретые нашей страной — могут быть её оплотом.

Но для этого их всё-таки нужно не только одеть и обуть — их нужно сберечь. Причём сберечь как физически, так и ментально. Поэтому важнейший элемент безопасности в рамках стратегии "сбережения народа" — это защита традиционных ценностей.

Кто-то, наверное, посмеётся над этим тезисом и спросит, каким это образом, например, недавняя реклама "Вкусвилла", где пропагандируется нетрадиционная семья, может повлиять на безопасность государства. Каким образом, например, запрет на усыновление детей однополыми парами влияет на суверенитет страны?

А ответ очень прост. Семья — это не просто формат сожительства двух взрослых людей с отпрысками. Это ячейка общества, несущая одновременно репродуктивную и воспитательную функцию. Причём эффективность последней обеспечивается именно за счёт доминирования в этой семье традиционных для государства и общества ценностей, в духе которых воспитывается будущий член общества. Консерватизм, патриотизм, базовые нормы и понятия — всё это входит в суповой набор этих "традиционных ценностей", которые должен понимать каждый человек. Потом, впитав в себя базис, он, безусловно, может трансформировать своё сознание за счёт надстроек, которые получит от окружающего мира и выбранного им самим круга общения. Возможно, некоторые из людей даже изменят своё понимание нормальности — это их право. Но право уже взрослых, состоявшихся людей на выбор, а не ошибка детей, которым взрослые дяди в пять лет через учебники и телевизоры внедрили мысль о том, что однополая семья — это нормально и правильно, что так и должно быть.

С одной стороны, это не запрещено законом, с другой — не должно являться какой-то общественной нормой. Потому что в ином случае российское общество, которое, напомним, существует не в безвоздушном пространстве, а функционирует в условиях жёсткой конкуренции с другими культурами и обществами, банально разложится. Если Россия превратится из общества сохранения и воспроизведения традиционных ценностей в общество безусловного потребления, то она будет оккупирована. Не государствами, а другими, более пассионарными и традиционными культурами. И тогда России больше не будет. А нам это не нужно.