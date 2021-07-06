О чём боялась рассказывать порноактриса Кристина Лисина, которая покончила с собой в Питере

Теперь о жизни Кристины решили рассказать её родственники. Так, девочка родилась в городе Минусинске, что в Красноярском крае. Малышку вместе с сестрой забрали из дома ребёнка, когда ей был год, и до 18 лет она росла в приёмной семье, пишет "Фонтанка.ру". В 2019 году она перебралась в Санкт-Петербург, где начала порнокарьеру. По словам родной сестры Марии, за выбор профессии её никто в семье не осуждал, однако Кристина сама решила покончить с сомнительным занятием. Девушки часто созванивались — в том числе перед тем, как Кристина пошла на отчаянный шаг. Во время последней беседы она отметила, что собирается приехать к близким с подарками.

Фото © Telegram / "Mash на Мойке", соцсети

Кристина решила выйти из этого бизнеса. Она рассказывала, что купила квартиру за 15 миллионов в центре Петербурга, собиралась пойти учиться на психолога и открыть свой салон красоты Мария, сестра

Фото © Соцсети

Также сестра рассказала, что Кристина около полугода встречалась с парнем по имени Рустам, который занимался музыкой. Якобы девушка помогала ему деньгами, но не всё было гладко. Влюблённые ссорились из-за того, что бойфренд слишком опекал возлюбленную. Однако Рустам озвучил другую версию: Кристина не покупала квартиру — девушка ушла из порно, когда они встретились, и бойфренд стал её обеспечивать.

Познакомились мы в начале или середине ноября. Потом я как-то приехал к ней в гости, и после этого мы уже не расставались. Мне без разницы, что она делала в прошлом. Если ты любишь человека, то всё простишь. Все мы люди и занимаемся сексом: кто-то на камеру, а кто-то дома в спальне при выключенном свете. Рустам

Видео © YouTube / Eva Elfie

Также Рустам заявил, что тяжёлое детство Кристины сказалось на её психике, пишет Starhit. По его словам, девушка не была близка с приёмной матерью.

Не знаю, что могло бы ей помочь. Возможно, психолог. Я много раз просил её сходить к нему, но она так и не сделала этого. Все проблемы с психикой у неё из детства: Кристина — сирота, приёмная мама то забирала её из детдома, то отдавала назад Рустам