Парень после разрыва 47 раз ударил ножом бывшую девушку и снял на видео, как она истекает кровью
Ревнивец был вне себя от ярости, узнав, что экс-возлюбленная позволила себе встречаться с кем-то кроме него.
Риелтор Ян Пипл узнал, что его бывшая девушка Николь Порчелло из Ванкувера, Канада, завела роман с другим мужчиной всего через несколько дней после разрыва с ним. Парень не смог этого стерпеть. Обуреваемый яростью, он достал два кухонных ножа и ударил экс-избранницу 47 раз, когда она находилась на пассажирском сиденье в его машине.
Фото © Facebook / Nicole Porciello, Twitter / newscomauHQ
Однако этого извергу показалось мало. Он тут же схватился за камеру и снял на видео, как его бывшая возлюбленная истекает кровью. А затем специально врезался на машине в фонарный столб, надеясь запутать следствие, пишет news.com.au. Но от наказания злодею уйти не удалось. Увидев страшный ролик, судья был поражён жестокостью преступника. В итоге Яна приговорили к пожизненному сроку с правом досрочного освобождения через 15 лет.
Отношения Яна и Николь длились семь лет. Влюблённые то расставались, то начинали отношения снова. При этом парень боролся с наркотической зависимостью, поднимал на возлюбленную руку и пытался во всём её контролировать. Он не одобрял её подруг и ненавидел, когда она разговаривала с другими мужчинами. Когда он нанёс экс-избраннице ножевые ранения и начал снимать видео, девушка в надежде спасти свою жизнь говорила, что любит его. Но злодея не тронули её мольбы. Родственники считают, что суд вынес ему слишком мягкий приговор, ведь через 15 лет преступник может оказаться на свободе и представлять угрозу лишившемуся мамы сыну Николь.
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