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Модель заманила бывшего парня домой на секс, после чего его изуродованное тело нашли в реке

Парень не подозревал, что едет на последнее в жизни свидание, которое обернётся для него страшной смертью.

8 июля, 10:03

Фото © Facebook / Coral Edgar, Twitter / BBC_Cumbria

26-летний работник отеля Ли Макнайт из Карлайл, Англия, задолжал деньги наркоторговцу Джейми Дэвидсону, что в итоге привело к трагедии. Дилер подговорил бывшую девушку Ли — модель Корал Эдгар — отправить парню откровенные фото в "Снэпчате" и пригласить к себе домой на секс. А когда тот приехал, на него жестоко напали.

Фото © Facebook / Coral Edgar, Twitter / BBC_Cumbria

Фото © Facebook / Coral Edgar, Twitter / BBC_Cumbria

Наркоторговец и двое его приятелей привязали Ли к стулу и два часа били его руками, ногами и даже хлыстом, который купила в секс-шопе мать модели. Затем женщина предоставила преступникам свою машину, они увезли почти безжизненное тело жертвы и выбросили в реку. Утром уже скончавшегося парня нашёл фермер, пишет The Sun.

Фото © Facebook / Coral Edgar

Фото © Facebook / Coral Edgar

В ходе следствия также выяснилось, что Корал потом помогала отчищать забрызганную кровью квартиру, а её отец принёс преступникам чистую одежду и помогал сжигать улики. В итоге все шестеро — наркоторговец, два его приятеля, модель и её родители — отправились под суд. Девушке грозит пожизненный срок.

У блогерши в прямом эфире случился сердечный приступ, и она умерла на глазах у своих подписчиков

У блогерши в прямом эфире случился сердечный приступ, и она умерла на глазах у своих подписчиков

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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