Модель заманила бывшего парня домой на секс, после чего его изуродованное тело нашли в реке

26-летний работник отеля Ли Макнайт из Карлайл, Англия, задолжал деньги наркоторговцу Джейми Дэвидсону, что в итоге привело к трагедии. Дилер подговорил бывшую девушку Ли — модель Корал Эдгар — отправить парню откровенные фото в "Снэпчате" и пригласить к себе домой на секс. А когда тот приехал, на него жестоко напали.

Фото © Facebook / Coral Edgar, Twitter / BBC_Cumbria

Наркоторговец и двое его приятелей привязали Ли к стулу и два часа били его руками, ногами и даже хлыстом, который купила в секс-шопе мать модели. Затем женщина предоставила преступникам свою машину, они увезли почти безжизненное тело жертвы и выбросили в реку. Утром уже скончавшегося парня нашёл фермер, пишет The Sun.

Фото © Facebook / Coral Edgar