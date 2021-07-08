Популярного блогера TikTok застрелили на улице среди бела дня во время "кровавых выходных"

С большой печалью мы сообщаем о кончине Swavy. Его забрали у нас в результате бессмысленного акта насилия с применением огнестрельного оружия. К сожалению, по закону мы не можем много рассказывать о событиях, связанных с его смертью. Тем не менее семья усердно работает над тем, чтобы добиться справедливости

Семья погибшего