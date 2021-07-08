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Популярного блогера TikTok застрелили на улице среди бела дня во время "кровавых выходных"

Парня с огнестрельными ранениями доставили в больницу, но спасти его уже не смогли.

8 июля, 08:07

Фото © Instagram / oneway.swavy

19-летний блогер Матима Миллер, известный в соцсетях как Swavy and Babyface.S, трагически ушёл из жизни. Парень стал жертвой стрельбы, которая произошла днём 5 июля в Уилмингтоне, штат Делавэр, США. Близкие парня опубликовали в его инстаграме пост, сообщив подписчикам страшную новость.

С большой печалью мы сообщаем о кончине Swavy. Его забрали у нас в результате бессмысленного акта насилия с применением огнестрельного оружия. К сожалению, по закону мы не можем много рассказывать о событиях, связанных с его смертью. Тем не менее семья усердно работает над тем, чтобы добиться справедливости

Семья погибшего

Фото © Instagram / oneway.swavy

Фото © Instagram / oneway.swavy

Близкие не смогли раскрыть подробности смерти Матимы, которую сейчас расследуют правоохранители. Однако отмечается, что количество убийств в Уилмингтоне увеличилось на 63% в этом году. А недавнее празднование Дня независимости США превратилось в "кровавые выходные": с 3 по 5 июля в стране произошло 379 перестрелок и погибло 142 человека, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / oneway.swavy

Фото © Instagram / oneway.swavy

Матима Миллер вёл "Инстаграм", где было более 350 тыс. подписчиков, и популярный "Тикток" с 2,3 млн фолловеров, которым блогер показывал свои танцевальные видео. После гибели парня страница внезапно оказалась удалена, и родственники надеются восстановить аккаунт, который станет памятью для них и поклонников.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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