Родители услышали жуткий грохот во время бури и увидели на экране, как их малыша засыпает обломками
На участке соседей рос огромный дуб, который не выдержал сильных порывов ветра и рухнул, полностью разрушив жилище семьи.
Скриншот © Facebook / Courtney Blanchard Buchholtz
Вечером Кортни и Кейл Бухгольц из Луизианы, США, искупали своего пятимесячного сына и уложили спать в кроватку, а сами решили немного отдохнуть в гостиной, наблюдая за ним с помощью радионяни. Супруги слышали, как за окном бушует непогода, но не подозревали, насколько сильной окажется буря.
Видео © Facebook / Courtney Blanchard Buchholtz
Спустя мгновения раздался страшный грохот и плач ребёнка. Муж и жена подумали, что в дом ударила молния, пишет Fox News. Но вдруг увидели на экране, как их малыша заваливает обломками. На дом рухнуло дерево, которое пробило крышу.
Сегодня вечером через две минуты после того, как я уложила сына в постель, на наш дом упало очень большое дерево... Бежать, чтобы вытащить ребёнка из-под обломков, — одна из самых страшных вещей, которые я когда-либо испытывала
Пугающими кадрами Кортни поделилась в "Фейсбуке". На них можно видеть, насколько сильно оказался разрушен дом. К счастью, на ребёнка не попало ничего тяжёлого — и малыш остался без травм. Сейчас семья перебралась к родственникам и ждёт ответа от страховой компании.
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