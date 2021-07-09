НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Родители услышали жуткий грохот во время бури и увидели на экране, как их малыша засыпает обломками

На участке соседей рос огромный дуб, который не выдержал сильных порывов ветра и рухнул, полностью разрушив жилище семьи.

9 июля, 12:36

Скриншот © Facebook / Courtney Blanchard Buchholtz

Вечером Кортни и Кейл Бухгольц из Луизианы, США, искупали своего пятимесячного сына и уложили спать в кроватку, а сами решили немного отдохнуть в гостиной, наблюдая за ним с помощью радионяни. Супруги слышали, как за окном бушует непогода, но не подозревали, насколько сильной окажется буря.

Видео © Facebook / Courtney Blanchard Buchholtz

Спустя мгновения раздался страшный грохот и плач ребёнка. Муж и жена подумали, что в дом ударила молния, пишет Fox News. Но вдруг увидели на экране, как их малыша заваливает обломками. На дом рухнуло дерево, которое пробило крышу.

Фото © Facebook / Courtney Blanchard Buchholtz

Фото © Facebook / Courtney Blanchard Buchholtz

Сегодня вечером через две минуты после того, как я уложила сына в постель, на наш дом упало очень большое дерево... Бежать, чтобы вытащить ребёнка из-под обломков, — одна из самых страшных вещей, которые я когда-либо испытывала

Кортни Бухгольц

Фото © Facebook / Courtney Blanchard Buchholtz

Фото © Facebook / Courtney Blanchard Buchholtz

Пугающими кадрами Кортни поделилась в "Фейсбуке". На них можно видеть, насколько сильно оказался разрушен дом. К счастью, на ребёнка не попало ничего тяжёлого — и малыш остался без травм. Сейчас семья перебралась к родственникам и ждёт ответа от страховой компании.

Девушка нашла покрытую язвами кошку весом всего 2 кг, и сложно поверить, что с ней стало за год

Девушка нашла покрытую язвами кошку весом всего 2 кг, и сложно поверить, что с ней стало за год

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Хабаровском крае горе-мать до смерти избила маленького сына за слёзы

сегодня в 09:32

Грустный праздник: На Кубани из-за сильных ливней затопило парк аттракционов

6 июля, 04:47

"Кожа слезала как бумага": Менеджер, попавшая в больницу вслед за МакSим, рассказала о страшных симптомах болезни

сегодня в 09:49

Вора в законе Махо Тбилисского приговорили к девяти годам колонии

сегодня в 12:28

"Можно, но осторожно": Глава саратовского Минздрава опроверг слова коллеги о запрете на секс после прививки

сегодня в 12:21

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1