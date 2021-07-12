Участниц голой съёмки в Дубае снова арестовали, не оценив их дерзкую выходку во время гонок
Модели привлекают к себе внимание весьма провокационными способами, мимо которых не может пройти полиция.
Украинские модели, которых в апреле задержали правоохранители из-за голой фотосессии на балконе в Дубае, продолжают эпатировать публику. Девушки нарвались на проблемы с законом во время гонок в Черногории, на которых работали. Они внезапно запустили красно-белые сигнальные ракеты в поддержку Англии на Евро.
Фото © Instagram / meduza.trahineraa, Twitter / TheSun
Рядом с моделями снова находился украинский бизнесмен Виталий Гречин, который организовал съёмку в Дубае. Он заявил, что полицейские решительно не одобрили выходку девушек, пишет The Sun.
Когда они выпустили сигнальные ракеты в поддержку Англии, полиция пригрозила посадить нас всех в тюрьму
Фото © Twitter / IrishSunSport
Моделей действительно задержали, но, по словам Гречина, в защиту красавиц выступили около ста человек включая гонщиков. "Было удивительно наблюдать, что они поддержали девочек и попросили полицию прекратить аресты", — отметил бизнесмен.
Фото © Twitter / Pluton
Причём это второй раз за два дня, когда моделей задерживают в Черногории. Ранее они устроили голую съёмку на гонках, поливая друг друга водой на дороге.
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