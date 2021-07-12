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Участниц голой съёмки в Дубае снова арестовали, не оценив их дерзкую выходку во время гонок

Модели привлекают к себе внимание весьма провокационными способами, мимо которых не может пройти полиция.

12 июля, 12:28

Фото © Instagram / pogorelaya.diana

Украинские модели, которых в апреле задержали правоохранители из-за голой фотосессии на балконе в Дубае, продолжают эпатировать публику. Девушки нарвались на проблемы с законом во время гонок в Черногории, на которых работали. Они внезапно запустили красно-белые сигнальные ракеты в поддержку Англии на Евро.

Фото © Instagram / meduza.trahineraa, Twitter / TheSun

Фото © Instagram / meduza.trahineraa, Twitter / TheSun

Рядом с моделями снова находился украинский бизнесмен Виталий Гречин, который организовал съёмку в Дубае. Он заявил, что полицейские решительно не одобрили выходку девушек, пишет The Sun.

Фото © Instagram / pogorelaya.diana

Фото © Instagram / pogorelaya.diana

Когда они выпустили сигнальные ракеты в поддержку Англии, полиция пригрозила посадить нас всех в тюрьму

Виталий Гречин

Фото © Twitter / IrishSunSport

Фото © Twitter / IrishSunSport

Моделей действительно задержали, но, по словам Гречина, в защиту красавиц выступили около ста человек включая гонщиков. "Было удивительно наблюдать, что они поддержали девочек и попросили полицию прекратить аресты", — отметил бизнесмен.

Фото © Twitter / Pluton

Фото © Twitter / Pluton

Причём это второй раз за два дня, когда моделей задерживают в Черногории. Ранее они устроили голую съёмку на гонках, поливая друг друга водой на дороге.

Ещё никто не видел: Бизнесмен выставил на торги ролик, снятый за минуты до голой фотосессии в Дубае

Ещё никто не видел: Бизнесмен выставил на торги ролик, снятый за минуты до голой фотосессии в Дубае

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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