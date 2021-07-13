НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Безмозглая малолетка": 18-летняя тиктокерша из Сочи записала ролик, как кривляется рядом с умирающей бабушкой

Девушке пришлось удалить ролик и закрыть все комментарии в "Тиктоке", однако её находят в других соцсетях и там уже не стесняются в выражениях.

13 июля, 12:25

Фото © "ВКонтакте" и "Тикток" / rot__zakroi

18-летняя блогерша Ульяна из Сочи мало чем отличается от своих сверстников — она не любит школу, обожает креативные макияжи и маникюр, а также мечтает о большом будущем в качестве звезды. Девушка выкладывает в "Тикток" ролики на злобу дня, но они набирают немного. В отличие от её последнего видео, после которого о юном даровании заговорили по всей стране, правда, не в самом лучшем ключе.

Видео © TikTok / rot__zakroi

Последнее видео Ульяна сняла в квартире на фоне старенькой бабушки, которая, судя по всему, ведёт уже лежачий образ жизни. Бабуля забылась на минуту сном, и внучка решила снять искромётный ролик на её фоне. Девушка кривлялась и повторяла текст песни, надеясь на хороший результат. Каков он оказался — догадаться нетрудно, учитывая, что видео с бабушкой она удалила спустя сутки, за которые оно набрало больше 200 тыс. просмотров.

Фото © "ВКонтакте"

Фото © "ВКонтакте"

Также Ульяне пришлось отключить комментарии под всеми своими роликами и удалить аватар со страницы в соцсети "ВКонтакте". Однако, несмотря на все усилия, блогершу всё равно нашли и обрушили на неё волну хейта и негодования. За девушку ни разу никто не заступился — ни на её страничке, ни в комментариях под роликом, распространившимся в соцсетях.

Фото © "ВКонтакте"

Фото © "ВКонтакте"

Очередная безмозглая малолетка. Жалко бабулю, такая внучка тупая у неё((

Юлия Сорокина

И опять "Тикток". Вот вроде место для самовыражения, а по факту — рассадник не пойми чего

Евгений Невский

Если она доживёт до столь преклонного возраста, то пусть вспомнит это своё видео. Как тяжко старикам в такую жару, и ещё болезни(

Алина Строкова

В Подмосковье пьяный внук нобелевского лауреата угнал такси, угрожая водителю ножом

В Подмосковье пьяный внук нобелевского лауреата угнал такси, угрожая водителю ножом

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Оксана Акиньшина случайно показала свою голую грудь, не заметив, как та попала на фото с дочкой

сегодня в 10:06

"Таких людей не так много": Знакомый рассказал о сгоревшем в "порше" гонщике-блогере Куренбине

вчера в 17:49

Акулы набросились на звезду "Чудаков" прямо во время съёмок, окрасив воду вокруг него в алый цвет

сегодня в 10:44

Полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна

сегодня в 12:18

"У вас ещё терпимо": Лукашенко обсудил с Путиным аномальную жару

сегодня в 12:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1