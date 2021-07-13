18-летняя блогерша Ульяна из Сочи мало чем отличается от своих сверстников — она не любит школу, обожает креативные макияжи и маникюр, а также мечтает о большом будущем в качестве звезды. Девушка выкладывает в "Тикток" ролики на злобу дня, но они набирают немного. В отличие от её последнего видео, после которого о юном даровании заговорили по всей стране, правда, не в самом лучшем ключе.

Видео © TikTok / rot__zakroi

Последнее видео Ульяна сняла в квартире на фоне старенькой бабушки, которая, судя по всему, ведёт уже лежачий образ жизни. Бабуля забылась на минуту сном, и внучка решила снять искромётный ролик на её фоне. Девушка кривлялась и повторяла текст песни, надеясь на хороший результат. Каков он оказался — догадаться нетрудно, учитывая, что видео с бабушкой она удалила спустя сутки, за которые оно набрало больше 200 тыс. просмотров.

Фото © "ВКонтакте"

Также Ульяне пришлось отключить комментарии под всеми своими роликами и удалить аватар со страницы в соцсети "ВКонтакте". Однако, несмотря на все усилия, блогершу всё равно нашли и обрушили на неё волну хейта и негодования. За девушку ни разу никто не заступился — ни на её страничке, ни в комментариях под роликом, распространившимся в соцсетях.

Фото © "ВКонтакте"

Очередная безмозглая малолетка. Жалко бабулю, такая внучка тупая у неё(( Юлия Сорокина

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