Фитоняшка умерла после операции на подмышках, которая должна была избавить её от излишней потливости
Спортсменка Одалис Сантос Мена всю жизнь страдала от сильной потливости подмышек. Недавно девушка решила раз и навсегда избавиться от проблемы с помощью хирургии, но что-то пошло не по плану.
23-летняя Одалис последние годы активно занималась не только спортом, но и продвижением в "Инстаграме". На неё было подписано почти 150 тысяч человек. Несмотря на успех, девушку беспокоили самые примитивные вещи. Она мучилась из-за гипергидроза и мечтала исправить эту ситуацию. В июле всё должно было закончиться. Девушка нашла клинику SkinPiel в городе Гвадалахара, Мексика, где ей пообещали исполнение мечты.
По информации самой Одалис, процедура проходила по технологии MiraDry. Никаких подозрений у неё не было. Вот только спустя несколько минут после начала у девушки остановилось сердце. Ни медикаментозно, ни искусственным дыханием её спасти не удалось.
Местная полиция сразу начала расследование. Выяснилось: то, что в клинике до этого ещё никто не умер, — большая удача. Ведь там работали непрофессионалы
Следователям удалось выяснить, что у анестезиолога, который принимал участие в процедуре Одалис, не было соответствующего диплома. Он просто не учился на эту профессию. Однако не всё так просто. Также вскрылся неожиданный факт: Сантос Мена скончалась из-за комбинации анестезии и стероидных препаратов, которые она принимала. В клинике заявили, что она не предупредила врачей об этом важном факте, что вполне может быть правдой, ведь если бы это вскрылось, Одалис лишилась бы всех своих титулов, пишет The Sun.
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