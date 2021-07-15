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Фитоняшка умерла после операции на подмышках, которая должна была избавить её от излишней потливости

Спортсменка Одалис Сантос Мена всю жизнь страдала от сильной потливости подмышек. Недавно девушка решила раз и навсегда избавиться от проблемы с помощью хирургии, но что-то пошло не по плану.

15 июля, 11:10

Фото © Instagram / odalis_sm

23-летняя Одалис последние годы активно занималась не только спортом, но и продвижением в "Инстаграме". На неё было подписано почти 150 тысяч человек. Несмотря на успех, девушку беспокоили самые примитивные вещи. Она мучилась из-за гипергидроза и мечтала исправить эту ситуацию. В июле всё должно было закончиться. Девушка нашла клинику SkinPiel в городе Гвадалахара, Мексика, где ей пообещали исполнение мечты.

Фото © Instagram / odalis_sm

Фото © Instagram / odalis_sm

По информации самой Одалис, процедура проходила по технологии MiraDry. Никаких подозрений у неё не было. Вот только спустя несколько минут после начала у девушки остановилось сердце. Ни медикаментозно, ни искусственным дыханием её спасти не удалось.

Местная полиция сразу начала расследование. Выяснилось: то, что в клинике до этого ещё никто не умер, — большая удача. Ведь там работали непрофессионалы

Фото © Instagram / odalis_sm

Фото © Instagram / odalis_sm

Следователям удалось выяснить, что у анестезиолога, который принимал участие в процедуре Одалис, не было соответствующего диплома. Он просто не учился на эту профессию. Однако не всё так просто. Также вскрылся неожиданный факт: Сантос Мена скончалась из-за комбинации анестезии и стероидных препаратов, которые она принимала. В клинике заявили, что она не предупредила врачей об этом важном факте, что вполне может быть правдой, ведь если бы это вскрылось, Одалис лишилась бы всех своих титулов, пишет The Sun.

Девушка показала, чем обернулась пластика подбородка, и этот ужас отговорит от операции кого угодно

Девушка показала, чем обернулась пластика подбородка, и этот ужас отговорит от операции кого угодно

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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