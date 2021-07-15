Фитоняшка умерла после операции на подмышках, которая должна была избавить её от излишней потливости

Спортсменка Одалис Сантос Мена всю жизнь страдала от сильной потливости подмышек. Недавно девушка решила раз и навсегда избавиться от проблемы с помощью хирургии, но что-то пошло не по плану.