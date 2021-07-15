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Голая женщина в странной позе шокировала спасателей, застряв в крошечном промежутке между зданиями

Пожарные разглядели между стен обнажённую незнакомку, которая была перевёрнута вверх ногами.

15 июля, 15:11

Скриншот © Facebook / Brandi Hitt, Orange County Fire Authority

Специалисты в городе Санта-Ана, США, провели необычную спасательную операцию. Два часа они потратили на то, чтобы освободить голую женщину, которая застряла между бетонными стенами двух промышленных зданий, расстояние между которыми составляло всего около 20 см.

Скриншот © Facebook / Brandi Hitt

Скриншот © Facebook / Brandi Hitt

Отчаянные крики незнакомки услышали рабочие, однако они никак не могли понять, откуда именно те доносятся. Чтобы установить местоположение женщины, им потребовалось около получаса, пишет The Sun.

Видео © Facebook / Orange County Fire Authority

В итоге спасателям пришлось проделать дыру в одной из стен, чтобы помочь несчастной. После её сразу передали медикам. Как она угодила в такую ловушку, до сих пор остаётся загадкой. Предположительно, женщина могла либо протиснуться сбоку, либо упасть сверху, но непонятно, при каких обстоятельствах это произошло.

В велосипедистов ударила молния, когда они делали селфи, и вот как выглядит этот страшный кадр

В велосипедистов ударила молния, когда они делали селфи, и вот как выглядит этот страшный кадр

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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