Голая женщина в странной позе шокировала спасателей, застряв в крошечном промежутке между зданиями
Пожарные разглядели между стен обнажённую незнакомку, которая была перевёрнута вверх ногами.
Скриншот © Facebook / Brandi Hitt, Orange County Fire Authority
Специалисты в городе Санта-Ана, США, провели необычную спасательную операцию. Два часа они потратили на то, чтобы освободить голую женщину, которая застряла между бетонными стенами двух промышленных зданий, расстояние между которыми составляло всего около 20 см.
Скриншот © Facebook / Brandi Hitt
Отчаянные крики незнакомки услышали рабочие, однако они никак не могли понять, откуда именно те доносятся. Чтобы установить местоположение женщины, им потребовалось около получаса, пишет The Sun.
Видео © Facebook / Orange County Fire Authority
В итоге спасателям пришлось проделать дыру в одной из стен, чтобы помочь несчастной. После её сразу передали медикам. Как она угодила в такую ловушку, до сих пор остаётся загадкой. Предположительно, женщина могла либо протиснуться сбоку, либо упасть сверху, но непонятно, при каких обстоятельствах это произошло.
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