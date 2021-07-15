Голая женщина в странной позе шокировала спасателей, застряв в крошечном промежутке между зданиями

Специалисты в городе Санта-Ана, США, провели необычную спасательную операцию. Два часа они потратили на то, чтобы освободить голую женщину, которая застряла между бетонными стенами двух промышленных зданий, расстояние между которыми составляло всего около 20 см.

Скриншот © Facebook / Brandi Hitt

Отчаянные крики незнакомки услышали рабочие, однако они никак не могли понять, откуда именно те доносятся. Чтобы установить местоположение женщины, им потребовалось около получаса, пишет The Sun.

Видео © Facebook / Orange County Fire Authority