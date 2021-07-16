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Рок-музыканта приговорили к 28 годам, узнав, что он девять лет насиловал маленьких девочек-фанаток

Все 14 жертв нашли в себе силы дать показания, а преступник расплакался на суде.

16 июля, 07:38

Фото © Facebook / Royal Commission and Institutional Abuse News

34-летнего рок-музыканта, бывшего фронтмена групп Falling For Beloved и We Built Atlantis Дэниела Хэнсона из Ньюкасла, Австралия, приговорили к 28 годам тюрьмы за ряд омерзительных преступлений. Парень в период с 2005 по 2014 год изнасиловал 14 девочек и женщин в возрасте от 12 до 22 лет.

Фото © Facebook / Royal Commission and Institutional Abuse News

Фото © Facebook / Royal Commission and Institutional Abuse News

Обычно музыкант знакомился с будущими жертвами на своих концертах, пишет ABC. Они обменивались номерами телефонов, парень начинал отправлять откровенные сообщения и просил присылать ему свои голые фото. Затем Дэниел договаривался с девочками о встрече и совершал свои злодеяния.

Он отвёл меня к дождевой канализации и изнасиловал прямо в школьной форме... Этот человек украл мою невинность... Мне было 14 лет

Одна из жертв

При этом парень сначала обольщал своих жертв, говоря им лестные слова. "Ты была самой красивой девушкой в ​​комнате. У тебя пьянящий взгляд", — заявил он одной из 14-летних фанаток на концерте. А после насилия говорил девочкам, что произошедшее должно остаться "их маленьким секретом".

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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