Рок-музыканта приговорили к 28 годам, узнав, что он девять лет насиловал маленьких девочек-фанаток
Все 14 жертв нашли в себе силы дать показания, а преступник расплакался на суде.
34-летнего рок-музыканта, бывшего фронтмена групп Falling For Beloved и We Built Atlantis Дэниела Хэнсона из Ньюкасла, Австралия, приговорили к 28 годам тюрьмы за ряд омерзительных преступлений. Парень в период с 2005 по 2014 год изнасиловал 14 девочек и женщин в возрасте от 12 до 22 лет.
Обычно музыкант знакомился с будущими жертвами на своих концертах, пишет ABC. Они обменивались номерами телефонов, парень начинал отправлять откровенные сообщения и просил присылать ему свои голые фото. Затем Дэниел договаривался с девочками о встрече и совершал свои злодеяния.
Он отвёл меня к дождевой канализации и изнасиловал прямо в школьной форме... Этот человек украл мою невинность... Мне было 14 лет
При этом парень сначала обольщал своих жертв, говоря им лестные слова. "Ты была самой красивой девушкой в комнате. У тебя пьянящий взгляд", — заявил он одной из 14-летних фанаток на концерте. А после насилия говорил девочкам, что произошедшее должно остаться "их маленьким секретом".
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