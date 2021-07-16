Рок-музыканта приговорили к 28 годам, узнав, что он девять лет насиловал маленьких девочек-фанаток

34-летнего рок-музыканта, бывшего фронтмена групп Falling For Beloved и We Built Atlantis Дэниела Хэнсона из Ньюкасла, Австралия, приговорили к 28 годам тюрьмы за ряд омерзительных преступлений. Парень в период с 2005 по 2014 год изнасиловал 14 девочек и женщин в возрасте от 12 до 22 лет.

Обычно музыкант знакомился с будущими жертвами на своих концертах, пишет ABC. Они обменивались номерами телефонов, парень начинал отправлять откровенные сообщения и просил присылать ему свои голые фото. Затем Дэниел договаривался с девочками о встрече и совершал свои злодеяния.

Он отвёл меня к дождевой канализации и изнасиловал прямо в школьной форме... Этот человек украл мою невинность... Мне было 14 лет Одна из жертв